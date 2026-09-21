Fin.KL tái hợp sau 21 năm, chuẩn bị cho các hoạt động tái xuất

Ngày 21/9, công ty quản lý Gemstone E&M thông báo Lee Hyori, Ok Joo Hyun, Lee Jin và Sung Yuri sẽ trở lại dưới tên Fin.KL.

Công ty cho biết tất cả đang chuẩn bị các hoạt động của nhóm trong lần trở lại này.

Đáng chú ý, Gemstone E&M nhấn mạnh lần tái hợp này không chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn hạn.

Đây được xem là “một khởi đầu mới cho các hoạt động liên tục” của Fin.KL, thay vì chỉ thực hiện một dự án duy nhất.

Công ty cũng cho biết các hoạt động của nhóm sẽ được triển khai từng bước trong thời gian tới.

Đây là lần đầu tiên kể từ đĩa đơn kỹ thuật số Forever Fin.KL phát hành năm 2005, bốn thành viên mới chính thức tái xuất với danh nghĩa Fin.K.L.

Nhóm Fin.KL. Ảnh: JOONGANG ILBO

Tất nhiên trong những năm qua cả bốn cũng từng có những lần tụ họp cùng nhau.

Năm 2019, cả bốn thành viên từng tái hợp thông qua chương trình truyền hình thực tế Camping Club của JTBC và phát hành ca khúc mới Like the Song That Remains.

Tuy nhiên, màn tái hợp khi đó mang tính chất một dự án gắn với chương trình truyền hình hơn là sự trở lại chính thức của nhóm.

Ảnh: JTBC

Với thông báo mới nhất, Fin.KL đang hướng tới những hoạt động lâu dài dưới tên nhóm, mang đến một chương mới sau nhiều năm mỗi thành viên tập trung phát triển sự nghiệp riêng.

Fin.KL – biểu tượng của thế hệ thần tượng đầu tiên

Ra mắt năm 1998, Fin.KL nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ tiêu biểu của thế hệ K-pop đầu tiên. Nhóm ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc nổi tiếng như Blue Rain, To My Boyfriend, Eternal Love và Now.

Cùng với S.E.S., Fin.KL góp phần tạo nên thời kỳ cạnh tranh sôi động của các nhóm nhạc nữ thần tượng thế hệ đầu tiên, đồng thời trở thành một phần quan trọng trong lịch sử K-pop.

Nhóm Fi.KL cũng gây ấn tượng khi xây dựng hình ảnh đa dạng, từ phong cách trong sáng đến những concept mạnh mẽ, cá tính.

Ảnh: DSP Media

Sau thời gian hoạt động nhóm, bốn thành viên lần lượt xây dựng sự nghiệp riêng.

Lee Hyori tiếp tục thành công với vai trò ca sĩ solo và nhân vật truyền hình; Ok Joo-hyun khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực nhạc kịch. Trong khi đó, Lee Jin và Sung Yuri tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và truyền hình.

Sau 21 năm kể từ lần hoạt động chính thức gần nhất với tư cách một nhóm, việc cả bốn thành viên Fin.KL cùng trở lại đang thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ K-pop, đặc biệt là những khán giả đã đồng hành với nhóm từ thời kỳ đầu.