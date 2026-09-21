Fin.K.L thông báo trở lại với đầy đủ các thành viên

Ngày 21/9, GEMSTONE E&M thông báo: “Cả bốn thành viên Lee Hyori, Ock Joo Hyun, Lee Jin và Sung Yuri đang chuẩn bị cho màn tái hợp đầy đủ của nhóm Fin.K.L”.

Đây là lần trở lại đầu tiên của Fin.K.L sau khoảng 21 năm kể từ album đĩa đơn kỹ thuật số Forever Fin.K.L năm 2005. Mặc dù bốn thành viên đã tái hợp để phát hành một bài hát mới thông qua chương trình giải trí Camping Club của đài JTBC năm 2019, nhưng đó chỉ là sự kiện một lần duy nhất xoay quanh chương trình phát sóng. GEMSTONE E&M, đơn vị chịu trách nhiệm lên kế hoạch và quản lý các hoạt động của nhóm Fin.K.L, nhấn mạnh rằng màn tái hợp này sẽ là “một khởi đầu mới cho các hoạt động bền vững”.

Công ty cũng cho biết thêm: “Fin.K.L là một nhóm nhạc có ý nghĩa biểu tượng trong lịch sử âm nhạc đại chúng Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ lần lượt công bố các hoạt động khác nhau để có thể tạo ra những khoảnh khắc mới với người hâm mộ, những người đã chờ đợi Fin.K.L từ lâu”.

Ra mắt năm 1998, Fin.K.L được yêu mến như một trong những nhóm nhạc nữ tiêu biểu của thế hệ thần tượng đầu tiên, với nhiều bài hát hit như "Blue Rain”, “To My Boyfriend”, “Forever Love” và “Now”. Kể từ đó, Lee Hyori, Ock Joo Hyun, Lee Jin và Sung Yuri đều đã xây dựng được sự nghiệp thành công và độc lập trong lĩnh vực của mình.