Fin.K.L tái hợp sau 21 năm, viết tiếp câu chuyện còn dang dở

Sau hơn hai thập kỷ kể từ lần cuối cùng hoạt động với tư cách một nhóm, Fin.K.L chính thức trở lại với đội hình đầy đủ gồm Lee Hyori, Ock Joo-hyun, Lee Jin và Sung Yu-ri. Sự tái hợp lần này không chỉ gợi lại ký ức về một trong những nhóm nhạc nữ tiêu biểu của thế hệ đầu tiên Kpop, mà còn mở ra một chương mới sau 21 năm mỗi thành viên đã đi trên một hành trình riêng.

Ngày 21/9, Gemstone E&M chính thức thông báo đang chuẩn bị cho các hoạt động của Fin.K.L cùng cả bốn thành viên Lee Hyori, Ock Joo-hyun, Lee Jin và Sung Yu-ri. Công ty cho biết sẽ phối hợp với bốn thành viên và các đơn vị liên quan để phụ trách công tác quản lý, lên kế hoạch và vận hành các hoạt động chung của nhóm.

Đại diện Gemstone E&M, Jason Lee, chia sẻ Fin.K.L giữ vị trí mang tính biểu tượng trong lịch sử âm nhạc đại chúng Hàn Quốc. Công ty dự kiến lần lượt giới thiệu nhiều dự án khác nhau nhằm tạo ra những khoảnh khắc mới cùng người hâm mộ đã chờ đợi nhóm trong suốt thời gian dài.

Điều khiến thông tin này đặc biệt được chú ý là đây không đơn thuần là một lần hội ngộ mang tính kỷ niệm. Theo thông báo, bốn thành viên đang hướng tới việc duy trì hoạt động với tên gọi Fin.K.L thay vì chỉ xuất hiện trong một dự án ngắn hạn.

Lần gần nhất Fin.K.L hoạt động với tư cách một nhóm là vào năm 2005, khi họ phát hành đĩa đơn kỹ thuật số Forever Fin.K.L. Kể từ đó, bốn thành viên gần như tập trung vào những con đường riêng. Năm 2019, người hâm mộ từng có cơ hội chứng kiến Lee Hyori, Ock Joo-hyun, Lee Jin và Sung Yu-ri tái ngộ trong chương trình truyền hình thực tế Camping Club của JTBC. Bốn người cùng tham gia chuyến đi, nhìn lại những ký ức của thời kỳ Fin.K.L và sau đó phát hành ca khúc mới Like the Song That Remains.

Tuy nhiên, lần tái ngộ năm 2019 chủ yếu được xem là một dự án gắn với chương trình truyền hình. Trong khi đó, lần trở lại hiện tại mang ý nghĩa khác khi các thành viên chủ động chuẩn bị cho những hoạt động tiếp theo dưới tên Fin.K.L.

Ra mắt năm 1998, Fin.K.L nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ nổi bật nhất của thế hệ đầu tiên Kpop, cùng với những cái tên đình đám cùng thời. Với các ca khúc như Blue Rain, To My Boyfriend, Eternal Love và Now, Fin.K.L tạo dựng hình ảnh đặc trưng trong lòng công chúng. Nhóm từng gây dấu ấn với hình tượng nữ tính, trong trẻo nhưng cũng không ngại thay đổi sang những concept mạnh mẽ hơn.

Không chỉ sở hữu nhiều ca khúc đình đám, Fin.K.L còn tạo được sức hút lớn trên các chương trình âm nhạc và những lễ trao giải lớn. Sự kết hợp giữa độ phổ biến với công chúng và cộng đồng người hâm mộ giúp nhóm trở thành một trong những cái tên có ảnh hưởng trong giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Thế nhưng, sau khi các hoạt động nhóm dần khép lại, bốn thành viên lại tạo dựng những dấu ấn rất khác nhau.

Lee Hyori trở thành một ca sĩ solo và gương mặt truyền hình nổi bật, từng bước xây dựng vị trí riêng trong ngành giải trí Hàn Quốc. Ock Joo-hyun chuyển trọng tâm sang sân khấu nhạc kịch và trở thành một trong những diễn viên nhạc kịch được biết đến rộng rãi. Trong khi đó, Lee Jin và Sung Yu-ri phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực diễn xuất, truyền hình và nhiều hoạt động giải trí khác.

Điều đáng chú ý là sau 21 năm, cả bốn không trở lại Fin.K.L với tư cách những nghệ sĩ đang tìm kiếm chỗ đứng. Họ gặp lại nhau sau khi mỗi người đã có một hành trình riêng và xây dựng được dấu ấn cá nhân trong ngành giải trí. Vì vậy, lần tái hợp này không chỉ là câu chuyện của một nhóm nhạc nổi tiếng trở lại sân khấu. Đó còn là cuộc gặp gỡ giữa những phiên bản trưởng thành của bốn thành viên từng cùng nhau tạo nên một phần ký ức của thế hệ khán giả Kpop đầu tiên.

Hiện Gemstone E&M chưa công bố cụ thể hình thức hoạt động, thời điểm phát hành sản phẩm mới hay kế hoạch biểu diễn của Fin.K.L. Công ty cho biết các hoạt động sẽ được lần lượt công bố trong thời gian tới. Chính khoảng trống thông tin này càng khiến sự trở lại của nhóm nhận được sự quan tâm. Sau hơn hai thập kỷ, Fin.K.L sẽ lựa chọn âm nhạc như thế nào? Họ sẽ tìm lại màu sắc từng làm nên tên tuổi hay xây dựng một hình ảnh hoàn toàn mới?

Nếu năm 2019, Camping Club giúp bốn thành viên nhìn lại tình bạn, ký ức và những năm tháng đã qua, thì lần trở lại này dường như hướng nhiều hơn về tương lai.

21 năm là một khoảng thời gian đủ dài để mỗi thành viên thay đổi cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Vì thế, sự trở lại của Fin.K.L có lẽ không phải nỗ lực đưa thời gian quay ngược về cuối thập niên 1990. Thay vào đó, đây có thể là cơ hội để bốn thành viên đưa những trải nghiệm của hơn hai thập kỷ qua vào một chương mới của Fin.K.L.

Từ những "nàng tiên" từng làm say mê khán giả cuối những năm 1990 đến bốn người phụ nữ đã có những vị trí riêng trong ngành giải trí, Lee Hyori, Ock Joo-hyun, Lee Jin và Sung Yu-ri một lần nữa đứng chung dưới cái tên Fin.K.L.

Sau 21 năm, câu chuyện của nhóm chính thức được mở lại. Điều khiển quạt chờ đợi lúc này không chỉ là lần xuất hiện chung mà là những gì mà thành viên sẽ viết tiếp cho cái tên từng trở thành thành một phần ký ức của cả một hệ.