Sau 21 năm kể từ lần cuối cùng phát hành sản phẩm âm nhạc với tư cách nhóm, Fin.K.L chính thức trở lại với đội hình đầy đủ gồm 4 thành viên. Màn tái hợp của nhóm nhạc nữ huyền thoại Kpop nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả từng gắn bó với âm nhạc của nhóm từ cuối thập niên 1990. Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khích, những hình ảnh và video đầu tiên trong dự án trở lại cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều, chủ yếu xoay quanh concept và phong cách tạo hình của các thành viên.

Ngày 27/11, Fin.K.L đăng tải video ngắn có tiêu đề TO. Pinky FROM Fin.K.L trên các tài khoản mạng xã hội chính thức. Đây là video chính thức đầu tiên đánh dấu hoạt động chung của cả bốn thành viên Lee Hyori, Ock Joo Hyun, Lee Jin và Sung Yuri sau hơn hai thập kỷ.

Trong đoạn clip, các thành viên lần lượt đứng cạnh nhau, hướng về phía máy quay và đọc những câu hát trong ca khúc đình đám To My Boyfriend. Đáng chú ý, thay vì giữ vẻ nghiêm túc theo kịch bản, cả bốn liên tục bật cười, không giấu được sự ngượng ngùng trong quá trình ghi hình. Khoảnh khắc này nhanh chóng tạo thiện cảm với người hâm mộ, gợi lại hình ảnh gần gũi và tinh nghịch của nhóm trong thời kỳ đỉnh cao.

Dưới video, nhiều khán giả bày tỏ sự phấn khích trước màn hội ngộ hiếm hoi. Một số bình luận hài hước gọi Fin.K.L là "nhóm nhạc nữ tấu hài đã trở lại", trong khi không ít người cho biết họ đang nóng lòng chờ đợi một đêm concert có sự góp mặt của đầy đủ bốn thành viên. Đối với những người hâm mộ lâu năm, việc được nhìn thấy Lee Hyori, Ock Joo Hyun, Lee Jin và Sung Yuri cùng xuất hiện trong một dự án chính thức đã là điều đáng mong đợi sau nhiều năm.

Dẫu vậy, màn tái hợp của Fin.K.L không hoàn toàn nhận được sự đồng thuận. Một bộ phận khán giả cho rằng ý tưởng thực hiện video chưa thực sự phù hợp với tinh thần của ca khúc To My Boyfriend - bản hit mang giai điệu tươi sáng, trẻ trung và giàu năng lượng. Việc bốn thành viên lần lượt đọc lời bài hát với biểu cảm nghiêm túc, trong bối cảnh có phần u tối, khiến tổng thể video bị nhận xét là thiếu tự nhiên và chưa tạo được cảm giác hoài niệm như kỳ vọng.

Bên cạnh concept, phong cách thời trang và trang điểm của nhóm cũng trở thành chủ đề bàn luận. Trong những bức ảnh đội hình được công bố trước đó, bốn thành viên xuất hiện với kiểu tóc vuốt ép sát, lớp trang điểm đậm cùng trang phục kết hợp giữa áo sơ mi và áo ghi-lê. Nhiều ý kiến cho rằng cách xây dựng hình ảnh này chưa làm nổi bật vẻ đẹp cũng như cá tính riêng của từng thành viên.

Trên các diễn đàn trực tuyến, một số khán giả thẳng thắn nhận xét: "Tóc, trang điểm và trang phục đều không ổn", "Tôi rất yêu thích Fin.K.L nhưng cách tạo hình lần này thực sự không phù hợp" hay "Đáng lẽ họ nên lựa chọn concept thoải mái và tự nhiên hơn". Những phản hồi này cho thấy sự kỳ vọng lớn của công chúng đối với màn trở lại của một nhóm nhạc từng có vị thế đặc biệt trong lịch sử Kpop.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề hình ảnh, quyết định tái hợp của Fin.K.L cũng khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi. Trước đây, các thành viên từng có những chia sẻ về mối quan hệ không quá thân thiết, thậm chí tồn tại những khoảng cách nhất định sau khi nhóm ngừng hoạt động. Vì vậy, việc cả bốn cùng tham gia các hoạt động chính thức sau nhiều năm khiến một số người cảm thấy khó hiểu, đồng thời tò mò về mối quan hệ thực sự giữa các thành viên ở thời điểm hiện tại.

Fin.K.L ra mắt vào năm 1998 và nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ tiêu biểu của Kpop thế hệ đầu tiên. Với những bản hit như To My Boyfriend, nhóm từng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và góp phần định hình diện mạo của thị trường âm nhạc Hàn Quốc trong giai đoạn cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000.

Lần gần nhất cả bốn thành viên cùng phát hành sản phẩm âm nhạc là vào năm 2005, với đĩa đơn kỹ thuật số Forever Fin.K.L. Sau đó, mỗi người theo đuổi những hướng đi riêng trong sự nghiệp, từ ca hát, diễn xuất đến các hoạt động giải trí cá nhân.

Theo kế hoạch được công bố, Fin.K.L sẽ triển khai một dự án dài hạn kéo dài khoảng hai năm, hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày ra mắt vào năm 2028. Các hoạt động dự kiến bao gồm phát hành âm nhạc mới, tổ chức biểu diễn, thực hiện phim tài liệu, sản xuất nội dung giải trí và triển khai các triển lãm liên quan đến hành trình hoạt động của nhóm.

Dù những hình ảnh đầu tiên chưa hoàn toàn thuyết phục được công chúng, màn tái hợp của Fin.K.L vẫn là sự kiện đáng chú ý đối với người hâm mộ Kpop. Sau 21 năm, sức hút của bốn thành viên vẫn đủ sức tạo nên cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Những phản ứng trái chiều hiện tại cũng phần nào cho thấy áp lực mà nhóm phải đối mặt khi trở lại: vừa phải đáp ứng sự hoài niệm của khán giả lâu năm, vừa cần tìm kiếm một diện mạo phù hợp với hiện tại. Thành công của dự án vì thế sẽ không chỉ nằm ở việc bốn thành viên cùng đứng trên một sân khấu, mà còn ở cách họ kết nối những ký ức của quá khứ với hành trình âm nhạc mới trong thời gian tới.