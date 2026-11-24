Thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến trận quyết định với U17 Mali bằng quyết tâm giành chiến thắng, qua đó nuôi hy vọng đi tiếp tại FIFA U17 World Cup 2026.

Nguyễn Lực và dấu ấn lịch sử tại World Cup

Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục là điểm sáng trong màn trình diễn của U17 Việt Nam trước U17 New Zealand tối 23/11.

Sau khi ghi bàn từ tình huống phạt góc ở trận ra quân gặp U17 Bỉ, tiền vệ này một lần nữa cho thấy khả năng tạo đột biến từ những tình huống cố định.

'Sao trẻ' Nguyễn Lục (10) ghi hai bàn thắng và 1 kiến tạo sau 2 lượt trận bảng G. Ảnh: VFF.

Phút 49, từ quả đá phạt trực tiếp, Nguyễn Lực thực hiện cú sút hiểm hóc, đưa bóng vào lưới U17 New Zealand, giúp đội nhà cân bằng tỷ số 1-1.

Đây là bàn thắng thứ hai của tiền vệ trẻ tại FIFA U17 World Cup 2026, đưa anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi hai bàn trong một kỳ World Cup.

Dù có màn trình diễn đáng ghi nhận, Nguyễn Lực vẫn không giấu được sự tiếc nuối khi U17 Việt Nam chưa thể giành trọn 3 điểm.

“Cảm xúc của em lúc này có chút tiếc nuối vì toàn đội chưa thể giành 3 điểm. Tuy nhiên, đây cũng là bài học kinh nghiệm quý giá trước những trận đấu tiếp theo”, Nguyễn Lực chia sẻ.

Tiền vệ sinh năm 2009 cho biết ban huấn luyện đã nhắc nhở các cầu thủ cần tự tin hơn, phối hợp nhuần nhuyễn những phương án chiến thuật đã chuẩn bị. Những sai lầm cá nhân dẫn đến bàn thua cũng là vấn đề toàn đội cần nghiêm túc nhìn nhận để khắc phục.

U17 Việt Nam tạo dấu ấn tại FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Theo Nguyễn Lực, U17 Việt Nam không quá lép vế về chuyên môn trước New Zealand, ngoại trừ sự khác biệt về thể hình. Các cầu thủ cần mạnh dạn cầm bóng, chủ động triển khai lối chơi và tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra.

U17 Việt Nam hướng đến trận quyết định với Mali

Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu mang tính quyết định với U17 Mali. Đại diện châu Phi vừa tạo nên dấu ấn khi ngược dòng đánh bại U17 Bỉ với tỷ số 2-1, qua đó giành trọn 6 điểm và sớm đoạt vé vào vòng 32 đội.

Đây là lời cảnh báo rõ ràng đối với U17 Việt Nam. Mali sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái ấn tượng. Vì vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland cần có phương án phòng ngự chặt chẽ, đồng thời khai thác hiệu quả những tình huống phản công.

U17 Việt Nam quyết tâm cho trận đấu cuối bảng G gặp U17 Mali. Ảnh: VFF.

Hướng đến trận đấu cuối bảng G, Nguyễn Lực cho biết toàn đội sẽ phân tích kỹ đối thủ để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối. Tiền vệ trẻ cũng nhấn mạnh quyết tâm tiếp tục chiến đấu vì màu cờ sắc áo, bất chấp những khó khăn phía trước.

Với U17 Việt Nam, một chiến thắng trước Mali là nhiệm vụ bắt buộc để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp, dù là vị trí nhì bảng hay một trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.