Trước thềm Vòng chung kết FIFA U17 World Cup Qatar 2026, AFC đã đăng tải bài viết trong chuyên mục “Know your team” (tìm hiểu về đội tuyển), giới thiệu những điểm nhấn đáng chú ý của U17 Việt Nam, trong đó dành sự quan tâm đặc biệt tới tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực.

AFC đặc biệt quan tâm Chu Ngọc Nguyễn Lực của U17 Việt Nam trước thềm FIFA U17 World Cup Qatar 2026. Ảnh: VFF.

Trong bài viết đăng ngày 17/11 trên trang chủ, AFC nhấn mạnh U17 Việt Nam đang hướng tới việc biến cột mốc lần đầu tiên giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup thành một màn ra mắt đáng nhớ.

AFC cũng điểm lại hành trình ấn tượng của thầy trò HLV Cristiano Roland tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026 ở Saudi Arabia. Chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C giúp U17 Việt Nam đứng đầu bảng và giành vé vào tứ kết. Dù dừng bước trước U17 Australia, đội tuyển vẫn hoàn thành mục tiêu lịch sử giành quyền tham dự World Cup.

Bên cạnh thành tích tại đấu trường châu lục, AFC nhắc tới chức vô địch Giải U17 Đông Nam Á 2026 của U17 Việt Nam. Đáng chú ý, Chu Ngọc Nguyễn Lực được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội được AFC đánh giá là “ngòi nổ sáng tạo” trong lối chơi của đội tuyển nhờ kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng chuyền bóng đa dạng. Với những đóng góp quan trọng trong hành trình giành vé dự World Cup cũng như chức vô địch khu vực, Nguyễn Lực được kỳ vọng tiếp tục thể hiện vai trò nổi bật trên sân khấu bóng đá thế giới.

Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội U17 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U17 Bỉ. Ảnh: VFF.

AFC cũng đề cập quá trình chuẩn bị của U17 Việt Nam thông qua các chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và UAE. Trong loạt trận giao hữu trước giải, đội tuyển thắng U17 Fiji 2-0 và hòa U17 Panama 1-1 tại Doha. Ở trận đấu với Panama, chính Nguyễn Lực thực hiện thành công quả phạt đền, mang về bàn gỡ hòa cho U17 Việt Nam trong hiệp hai.

Tại FIFA U17 World Cup Qatar 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt chạm trán U17 Bỉ ngày 20/11, U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11.

U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Ảnh: VFF.