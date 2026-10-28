FIFA U15 World Cup & Festival: Việt Nam thua Rwanda trên chấm luân lưu

Đội tuyển U15 Việt Nam chụp hình cùng ông Trần Quốc Tuấn và ông Arsène Wenger. (Ảnh: VFF)

Bước vào cuộc đối đầu với U15 Rwanda, đội tuyển U15 Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng để tiếp tục hành trình tại vòng phân hạng của FIFA U15 World Cup & Festival 2026, đang diễn ra tại Azerbaijan.

Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhập cuộc tích cực và sớm tạo được lợi thế trước đại diện châu Phi. Những nỗ lực tấn công giúp U15 Việt Nam vươn lên dẫn trước 2 bàn.

Đáng chú ý, ở phút 29, từ cú đá phạt mạnh của Vận Tài, thủ môn U15 Rwanda không thể bắt dính bóng, dẫn đến tình huống phản lưới nhà, giúp đội tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của U15 Việt Nam không được duy trì lâu. U15 Rwanda nhanh chóng tổ chức tấn công và liên tiếp ghi hai bàn ở các phút 35 và 36, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2.

Việc để đối phương ghi 2 bàn trong thời gian ngắn khiến U15 Việt Nam đánh mất lợi thế đã tạo dựng. Trong những phút còn lại, 2 đội không thể ghi thêm bàn thắng và phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Trên chấm luân lưu, U15 Rwanda giành chiến thắng 4-2, qua đó giành quyền vào vòng 1/8 nhóm Tier C.

Thất bại đáng tiếc này khiến U15 Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh các vị trí từ 65 đến 80. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ chuyển xuống nhánh tranh hạng 81-96, với đối thủ tiếp theo là U15 Nicaragua.

Trước đó, U15 Việt Nam kết thúc giai đoạn vòng bảng ở vị trí thứ ba bảng R, với thành tích ba chiến thắng và hai thất bại. Đội tuyển lần lượt đánh bại U15 Brunei 6-0, U15 Mauritius 4-1 và U15 Guyana 2-1, đồng thời để thua U15 Bosnia và Herzegovina 3-6 và U15 Iran 3-4.

Dù chưa thể giành quyền đi tiếp ở nhánh đấu có thứ hạng cao hơn, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn còn cơ hội thi đấu và tích lũy kinh nghiệm tại giải.

Đáng chú ý, trận đấu giữa U15 Việt Nam và U15 Rwanda có sự hiện diện của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn và ông Arsène Wenger, Giám đốc Phát triển bóng đá toàn cầu của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Nhận lời mời của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, ông Trần Quốc Tuấn đã tới Azerbaijan tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026 và trực tiếp dự khán trận đấu của U15 Việt Nam.

Sau trận, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gặp gỡ, động viên Ban huấn luyện cùng các cầu thủ, khích lệ toàn đội giữ vững tinh thần sau thất bại trên chấm luân lưu.

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, ý nghĩa của giải đấu không chỉ nằm ở kết quả thắng thua mà còn ở cơ hội để các cầu thủ trẻ trải nghiệm môi trường bóng đá quốc tế, giao lưu và tích lũy kinh nghiệm.

Theo đó, các cầu thủ cần duy trì tâm lý thoải mái, nhìn nhận những trận đấu đã qua như cơ hội học hỏi, đồng thời tiếp tục nỗ lực trong các cuộc đối đầu sắp tới.

Với thể thức thi đấu phân hạng của FIFA U15 World Cup & Festival 2026, U15 Việt Nam vẫn tiếp tục tranh tài sau thất bại trước U15 Rwanda. Trận gặp U15 Nicaragua sẽ là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cải thiện kết quả, đồng thời rút kinh nghiệm từ những tình huống phòng ngự và khả năng duy trì lợi thế trong trận đấu.