FIFA U15 World Cup & Festival 2026: Cơ hội nâng tầm bóng đá trẻ Việt Nam

Cơ hội trưởng thành

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra từ ngày 24 - 30/10 tại Baku (Azerbaijan), đánh dấu lần đầu tiên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức sân chơi dành cho lứa tuổi U15 với quy mô lớn. Giải đấu quy tụ 189 đội tuyển, dự kiến tổ chức khoảng 950 trận, mở ra cơ hội giao lưu, thi đấu và học hỏi cho những tài năng trẻ đến từ nhiều quốc gia.

Tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng Bosnia và Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius.

Đối với U15 Việt Nam, việc góp mặt tại giải đấu không chỉ mang ý nghĩa tham dự một sự kiện bóng đá quốc tế mà còn là dịp đánh giá chất lượng đào tạo trẻ, nhận diện những điểm mạnh, hạn chế và xác định yêu cầu phát triển trong tương lai.

Theo kết quả phân bảng, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng Bosnia và Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius. Những đối thủ đến từ nhiều nền bóng đá khác nhau sẽ mang đến thử thách về thể hình, thể lực, tốc độ, kỹ thuật và khả năng tổ chức chiến thuật. Đây là những trải nghiệm cần thiết bởi các cầu thủ trẻ Việt Nam vốn chủ yếu trưởng thành trong môi trường thi đấu trong nước và khu vực.

Ông Hoàng Anh Tuấn, huấn luyện viên trưởng U15 Việt Nam cho rằng, bên cạnh chuyên môn, thể lực và kỹ thuật, tư duy chơi bóng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của cầu thủ trẻ.

"Bóng đá cần chuyên môn, thể lực và kỹ thuật, nhưng tư duy cũng cực kỳ quan trọng. Cầu thủ phải biết tự xử lý trên sân, tạo ra những biến hóa về chiến thuật. Chúng tôi muốn khuyến khích các cầu thủ tạo ra đột biến. Đó là nền tảng cho sự phát triển của các cầu thủ trong hiện tại và tương lai", ông Tuấn chia sẻ.

Theo ông Tuấn, định hướng của ban huấn luyện không chỉ dừng ở kết quả thi đấu mà còn hướng tới hình thành những cầu thủ có khả năng tư duy độc lập, linh hoạt về vị trí và chủ động thích nghi với diễn biến trận đấu.

Ngoài sân cỏ, việc tiếp xúc với nhiều nền văn hóa còn giúp các cầu thủ nâng cao tính kỷ luật, khả năng giao tiếp và ý thức trách nhiệm khi đại diện cho bóng đá Việt Nam. Đây cũng là những yếu tố cần thiết trong quá trình hình thành tác phong của cầu thủ chuyên nghiệp.

Biến trải nghiệm thành nền tảng

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chia sẻ, ở độ tuổi này, điều quan trọng nhất là các cầu thủ trẻ được thi đấu và tích lũy kinh nghiệm.

"Tài năng bóng đá có ở khắp nơi, nhưng không phải cầu thủ trẻ nào cũng có điều kiện thi đấu quốc tế. Giải đấu này sẽ tạo cơ hội để các em được thử sức, rèn luyện và trưởng thành. Qua đó, những tài năng triển vọng có thể được phát hiện, đào tạo và tạo điều kiện phát triển hết khả năng của mình", ông Tuấn nói.

Theo cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung, việc tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026 mang đến cơ hội quý giá, nhưng giá trị lâu dài phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa những bài học thực tế thành sự tiến bộ trong công tác đào tạo trẻ.

Ông Chung cho rằng, muốn nâng cao vị thế trên đấu trường quốc tế, bóng đá Việt Nam cần xây dựng hệ thống đào tạo trẻ bài bản, chú trọng chất lượng huấn luyện viên, ứng dụng khoa học thể thao và hoàn thiện, nâng cấp hệ thống giải đấu trẻ trong nước.

Ông ví quá trình phát triển bóng đá như việc xây dựng một ngôi nhà, muốn vươn cao phải có nền móng vững chắc. Vì vậy, những thành tích trước mắt cần được đặt trong chiến lược đào tạo dài hạn, bảo đảm tính kế thừa giữa các thế hệ cầu thủ.

Từ góc độ chuyên môn, sau giải đấu tại Azerbaijan, ban huấn luyện U15 Việt Nam cần đánh giá cụ thể khả năng thi đấu của từng cầu thủ, từ kỹ thuật cá nhân, tư duy chiến thuật đến thể lực, tâm lý và khả năng thích nghi.

Những đánh giá này cần được hệ thống hóa thành hồ sơ phát triển riêng, làm cơ sở xây dựng giáo án phù hợp với từng vị trí. Quan trọng hơn, thông tin chuyên môn phải được chuyển giao tới các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo trẻ, nơi cầu thủ tiếp tục tập luyện và thi đấu sau khi trở về từ đội tuyển.

Duy trì đào tạo, phát triển cầu thủ

Theo ông Chung, sự phối hợp giữa đội tuyển quốc gia và các cơ sở đào tạo có ý nghĩa quyết định trong việc duy trì hiệu quả phát triển cầu thủ. Nếu thiếu tính liên tục, những kinh nghiệm tích lũy tại giải đấu quốc tế rất dễ bị mai một khi các cầu thủ trở lại môi trường quen thuộc.

Bên cạnh đó, yêu cầu phát triển thể lực cần được nhìn nhận trên cơ sở khoa học. Việc thi đấu liên tục giúp cầu thủ làm quen với áp lực vận động, nhưng không thể thay thế quá trình huấn luyện dài hạn. Các chương trình đào tạo cần chú trọng dinh dưỡng, phục hồi, phòng ngừa chấn thương và phát triển thể chất phù hợp với từng độ tuổi.

Một vấn đề khác là bảo đảm cơ hội thi đấu thường xuyên. Cầu thủ trẻ không thể tiến bộ nếu chỉ tập luyện mà thiếu những trận đấu có chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh.

Vì vậy, cùng với việc mở rộng cơ hội tham dự các giải quốc tế, bóng đá Việt Nam cần nâng cao chất lượng hệ thống giải trẻ trong nước, tạo điều kiện để cầu thủ được thi đấu thường xuyên và tiếp xúc với nhiều phong cách chiến thuật khác nhau.

Đồng thời, công tác đào tạo huấn luyện viên trẻ cũng cần được chú trọng. Thông qua những giải đấu quốc tế, các huấn luyện viên Việt Nam có thể quan sát phương pháp tổ chức, điều chỉnh chiến thuật và phát triển kỹ năng cầu thủ của những nền bóng đá khác, từ đó lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với điều kiện thực tế.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, các cơ quan quản lý và đơn vị chủ quản trong phát triển bóng đá trẻ. Theo ông, những bước tiến mang tính đột phá không thể chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của một ban huấn luyện hay một tổ chức riêng lẻ.

Đặc biệt, nhà cầm quân kỳ cựu lưu ý cần có cách tiếp cận phù hợp với áp lực thành tích ở lứa tuổi trẻ. Những dấu mốc của bóng đá Việt Nam tại các sân chơi World Cup có thể trở thành nguồn cảm hứng, nhưng không nên biến thành gánh nặng đối với những cầu thủ đang trong quá trình hoàn thiện.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 cần được xem là một mắt xích trong chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Kết quả thi đấu có ý nghĩa nhất định, song thước đo quan trọng hơn là sự trưởng thành của cầu thủ và khả năng duy trì tiến bộ sau giải.

Một điểm đáng chú ý của giải đấu là việc áp dụng thể thức thi đấu 8 người mỗi đội, thay vì 11 người như bóng đá truyền thống. Sự thay đổi này không đơn thuần nhằm điều chỉnh số lượng cầu thủ mà còn hướng tới nâng cao khả năng tham gia vào các tình huống bóng, phát triển tư duy chiến thuật và tính chủ động trong thi đấu.