Trong bài bình luận về lượt trận bảng G, FIFA gọi trận đấu giữa U17 Việt Nam và New Zealand là màn rượt đuổi tỷ số kịch tính, nơi đại diện Đông Nam Á liên tục thể hiện khả năng đáp trả dù ba lần bị đối thủ dẫn trước.

U17 New Zealand sớm mở tỷ số nhờ Jack Clegg, nhưng Nguyễn Lực đưa Việt Nam trở lại bằng cú đá phạt. John Woldegiorgis tiếp tục giúp đại diện châu Đại Dương vượt lên, trước khi Đại Nhân ghi bàn đẹp mắt để quân bình tỷ số. Ethan Dyer một lần nữa đưa New Zealand dẫn 3-2, nhưng U17 Việt Nam không buông xuôi và Duy Khang đánh đầu gỡ hòa ở phút 92.

FIFA dành sự chú ý đặc biệt đến U17 Việt Nam sau trận hòa 3-3 trước New Zealand, nhấn mạnh cột mốc lịch sử khi đội bóng áo đỏ giành điểm đầu tiên tại U17 World Cup. Ảnh: VFF

Trang chủ FIFA nhấn mạnh điều quan trọng không chỉ nằm ở kết quả 3-3, mà còn là dấu mốc lần đầu tiên U17 Việt Nam giành được điểm tại sân chơi World Cup. Bàn thắng ở những phút cuối cùng giúp thầy trò Cristiano Roland khép lại trận đấu với phần thưởng lịch sử sau màn trình diễn đầy nỗ lực trước New Zealand.

“Việt Nam ghi bàn muộn, giành điểm đầu tiên trong lịch sử tại World Cup U17 sau trận hòa kịch tính 3-3 trước New Zealand”, trang chủ FIFA bình luận.

FIFA cũng dành lời ngợi khen cho Mali, đội bóng ngược dòng đánh bại Bỉ 2-1 để giành vé vào vòng knock-out. Niels Filippo đưa Bỉ dẫn trước, nhưng Djigui Koita nhanh chóng gỡ hòa bằng cú sút xa ấn tượng. Yaya Niang ghi bàn quyết định ở giữa hiệp hai, giúp Mali hoàn tất cuộc ngược dòng và có 6 điểm.

Cột mốc lịch sử của U17 Việt Nam đến trong một trận đấu giàu cảm xúc, nhưng hành trình tại giải vẫn chưa kết thúc. Với 1 điểm sau hai lượt trận, đội bóng của Cristiano Roland còn trận đấu cuối gặp Mali, đối thủ đang dẫn đầu bảng G và đã giành quyền đi tiếp. Đó sẽ là thử thách rất lớn, khi U17 Việt Nam cần tiếp tục chiến đấu để nuôi hy vọng góp mặt ở vòng knock-out.

Bảng xếp hạng hiện tại của U17 Việt Nam