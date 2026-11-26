Hy vọng đi tiếp của thầy trò HLV Cristiano Roland khép lại trong tiếc nuối, dù đội tuyển từng có thời điểm đứng thứ tám trong bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trong bài tường thuật trận đấu, FIFA viết: “Mali chắc chắn giành quyền đi tiếp với vị trí nhất bảng G cùng thành tích toàn thắng sau chiến thắng trước Việt Nam, đội tuyển hiện đã bị loại”.

FIFA đã chính thức xác nhận U17 Việt Nam bị loại khỏi U17 World Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước Mali ở lượt trận cuối bảng G. Ảnh: VFF

FIFA cũng nhắc đến hai cầu thủ ghi bàn cho đại diện Tây Phi. Sanaba Keita mở tỷ số bằng cú sút chân trái một chạm đưa bóng vào góc khung thành, sau đường chọc khe của Makan Sacko. Khi hàng phòng ngự Việt Nam bị kéo giãn, Djigui Koita ghi bàn thứ hai, ấn định chiến thắng cho Mali.

Thất bại này khiến U17 Việt Nam chỉ có một điểm sau ba trận, với thành tích hòa một, thua hai. Đội bóng của HLV Cristiano Roland ghi được 5 bàn nhưng để thủng lưới 8 lần, đạt hiệu số -3. Việt Nam đứng thứ ba bảng G, sau Mali và Bỉ, nhưng không thể giành vé đi tiếp.

Điều đáng tiếc là U17 Việt Nam từng đứng thứ tám trong bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba, vị trí cuối cùng có thể giành vé vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, Tanzania vượt lên vị trí thứ tám với một điểm và hiệu số -1, đẩy Việt Nam xuống thứ chín với cùng một điểm nhưng hiệu số -3. Theo thể thức giải đấu, chỉ tám đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất được đi tiếp.

Ở bảng G, Mali khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, trong khi Bỉ có 6 điểm và giành vị trí thứ hai. Đáng chú ý, Bỉ cũng thắng đậm New Zealand để loại đại diện châu Đại Dương. Preben Blondeel mở tỷ số ngay phút thứ ba, trước khi Matteo Soria lập cú đúp, còn Tinus Moorthamer và Kiyan Achahbar cũng ghi bàn trong hiệp một. Jelle Driessen nâng tỷ số lên 6-0 ngay đầu hiệp hai.

Như vậy, cả Việt Nam và New Zealand đều phải dừng bước. Với U17 Việt Nam, trận hòa New Zealand và màn trình diễn kiên cường trước Bỉ từng thắp lên hy vọng. Tuy nhiên, thất bại trước Mali cùng những kết quả bất lợi ở các bảng đấu khác đã khiến hành trình World Cup của thầy trò HLV Cristiano Roland chính thức khép lại.