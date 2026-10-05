FIFA trừ điểm tuyển Việt Nam nếu đá luân lưu thắng Malaysia

Thắng cũng bị trừ điểm khi nào?

Theo bảng xếp hạng FIFA theo thời gian thực tính đến ngày 5/10, tuyển Việt Nam đang đứng hạng 99 thế giới với 1.237,62 điểm, xếp thứ hai Đông Nam Á sau Thái Lan (hạng 93). Tại châu Á, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng thứ 17, trong khi Thái Lan xếp hạng 14.

Trận tranh hạng Ba với Malaysia vì thế không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tác động trực tiếp đến vị trí của tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu thắng Malaysia trong 90 phút, tuyển Việt Nam được cộng 3,67 điểm, nâng tổng điểm lên 1.241,29.

Tuyển Việt Nam vẫn có thể bị FIFA trừ điểm dù đánh bại Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, nếu chiến thắng chỉ đến sau loạt sút luân lưu. Ảnh: ASEAN United FC

Một kịch bản hy hữu là tuyển Việt Nam bị FIFA trừ điểm nếu đá luân lưu thắng Malaysia. Đây là trường hợp hai đội hòa và phải giải quyết thắng bại trên chấm luân lưu. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bị trừ 1,33 điểm. Nếu tuyển Việt Nam thua luân lưu sẽ bị trừ 3,83 điểm.

Trường hợp khiến tuyển Việt Nam bị trừ điểm nhiều nhất là thất bại trong thời gian thi đấu chính thức. Tuyển Việt Nam sẽ trừ lên tới 6,33 điểm.

Điều đó khiến chiến thắng trong 90 phút trở thành kịch bản có giá trị nhất với tuyển Việt Nam. Một trận thắng không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik giành vị trí thứ ba FIFA ASEAN Cup 2026 mà còn tạo cú hích đáng kể cho cuộc đua duy trì vị trí trong top 100 thế giới.

Tuyển Việt Nam gặp khó

Tuy nhiên, nhiệm vụ này không dễ dàng khi tuyển Việt Nam đang gặp vấn đề về lực lượng. Sau trận thắng Pakistan, HLV Kim Sang Sik xác nhận một số cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng.

“Sau trận đấu với Pakistan, đội hình của chúng ta đã mất một số cầu thủ như Hoàng Hên hay Tài Lộc, hay Việt Anh đang có một số chấn thương về cơ bắp. Với số lượng cầu thủ có hạn, kế hoạch chuẩn bị cho phương án vào trong hiệp 2 cũng một phần sẽ có đôi chút khó khăn”, HLV Kim Sang Sik cho biết.

Bùi Hoàng Việt Anh vẫn có khả năng ra sân, nhưng ban huấn luyện sẽ phối hợp với đội ngũ y tế để kiểm tra tình trạng trước khi quyết định. Tài Lộc cũng chưa đạt trạng thái tốt nhất sau khi từng gặp chấn thương nhẹ trước giải. Trong khi đó, Hoàng Hên phải thi đấu với mật độ cao trong thời gian gần đây và HLV Kim Sang Sik thừa nhận cầu thủ này chưa thể phát huy 100% khả năng.

Sau khi không thể giành quyền vào chung kết, tuyển Việt Nam buộc phải đá trận tranh hạng Ba, một vị trí không thực sự tương xứng với tham vọng của đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang Sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận sự thất vọng, nhưng khẳng định toàn đội vẫn phải hướng đến chiến thắng.

“Mỗi trận đấu các cầu thủ đều nỗ lực cống hiến hết mình vì chiến thắng, nên ngày mai mặc dù là trận tranh giải Ba chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Malaysia cũng là đối thủ đáng gờm khi sở hữu lực lượng được đánh giá mạnh hơn trước, đặc biệt với sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch. “Malaysia đã có một lực lượng tốt hơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt đợt này có cầu thủ số 9, cầu thủ mới nhập tịch. Chúng tôi sẽ càng phải cố gắng chuẩn bị tốt hơn để ngăn chặn cầu thủ đó”, HLV Kim Sang Sik nhận định.

Trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h00 hôm nay trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Với thầy trò HLV Kim Sang Sik, một chiến thắng trong 90 phút sẽ là cách trọn vẹn nhất để khép lại giải đấu, đồng thời cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.