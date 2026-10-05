Thất bại trước Malaysia không chỉ khiến tuyển Việt Nam mất hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, mà còn có thể kéo theo hệ quả đáng chú ý trên bảng xếp hạng FIFA. Theo bảng xếp hạng FIFA hiện tại, tuyển Việt Nam đứng hạng 99 thế giới, trong khi Malaysia xếp hạng 136. Khoảng cách lên tới 37 bậc cho thấy cán cân thứ hạng nghiêng khá rõ về phía đội bóng của HLV Kim Sang Sik.

Chính vì vậy, một thất bại trước đối thủ có thứ hạng thấp hơn nhiều sẽ khiến đội bóng được đánh giá cao phải chịu thiệt đáng kể về điểm số. Với trường hợp của tuyển Việt Nam, mức trừ được tính toán vào khoảng 6,33 điểm sau trận thua Malaysia. Tuyển Việt Nam cũng nhiều khả năng sẽ rớt khỏi top 100 BXH FIFA.

Tuyển Việt Nam sẽ bị trừ khoảng 6,33 điểm FIFA sau thất bại 0-1 trước Malaysia, trong trận đấu mà thầy trò Kim Sang Sik chơi dưới kỳ vọng. Ảnh: Malaysia NT

Con số này càng đáng tiếc bởi tuyển Việt Nam bước vào trận tranh hạng Ba với mục tiêu giành chiến thắng để khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng một kết quả tích cực. Tuy nhiên, màn trình diễn trên sân Gelora Bung Karno lại không đáp ứng được kỳ vọng.

Trong hiệp một, Việt Nam kiểm soát thế trận và tạo ra một số tình huống tấn công nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Malaysia chơi bình tĩnh, chủ động phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

Bước ngoặt đến ở phút 62. Fergus Tierney vừa vào sân đã lập tức tạo dấu ấn khi tận dụng khoảng trống trong hàng thủ Việt Nam, dứt điểm qua chân Bùi Hoàng Việt Anh để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Malaysia bảo toàn chiến thắng 1-0 và giành hạng Ba, trong khi tuyển Việt Nam khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư.

Đáng nói, Việt Nam từng có ưu thế rất lớn trước Malaysia trong những lần đối đầu gần đây. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik cũng từng đánh bại đối thủ này ở bán kết, nhưng lần tái đấu lại không thể duy trì sự vượt trội.

6,33 điểm bị trừ vẫn là cái giá không nhỏ cho một trận đấu mà tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ. Đây mới là con số ước tính, bảng xếp hạng FIFA chính thức tiếp theo sẽ xác nhận điểm số cuối cùng của tuyển Việt Nam. FIFA dự kiến cập nhật bảng xếp hạng chính thức vào ngày 7/10.