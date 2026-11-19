Các chuyên gia y học thể thao FIFA phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh lý cho các cầu thủ U17 Việt Nam trước thềm FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Hoạt động được FIFA tổ chức trong thời gian U17 Việt Nam tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, hướng tới việc trang bị cho các cầu thủ trẻ những kiến thức thiết thực để chủ động bảo vệ sức khỏe, không chỉ trong quá trình tập luyện, thi đấu mà còn trong cuộc sống hằng ngày.

Tại buổi trao đổi, các chuyên gia y học thể thao tập trung giới thiệu những kiến thức cơ bản về ung thư tinh hoàn, căn bệnh có thể xuất hiện ở nam giới trẻ, đặc biệt trong độ tuổi từ 15 đến 40. Theo các chuyên gia, dù là bệnh lý nghiêm trọng, ung thư tinh hoàn có khả năng điều trị thành công cao nếu được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Vì vậy, việc nhận biết những thay đổi bất thường của cơ thể, chủ động kiểm tra sức khỏe và tìm đến cơ sở y tế khi cần thiết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các cầu thủ được khuyến khích không chủ quan trước những biểu hiện bất thường, kể cả khi chúng chưa gây đau đớn hoặc ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt.

Để giúp các tuyển thủ trẻ hiểu sâu sắc hơn về vấn đề này, đại diện FIFA đã chia sẻ câu chuyện của Dylan Tombides, cựu tiền đạo người Australia từng khoác áo CLB West Ham United và các đội tuyển trẻ quốc gia.

Tháng 6.2011, trong thời gian tham dự FIFA U17 World Cup tại Mexico, Dylan Tombides được phát hiện mắc ung thư tinh hoàn sau một đợt kiểm tra doping. Khi ấy, anh đang là một tài năng trẻ đầy triển vọng, đứng trước cơ hội phát triển sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

Dù kiên cường chống chọi với bệnh tật trong gần ba năm, Dylan Tombides đã qua đời vào tháng 4.2014, khi mới 20 tuổi. Sự ra đi của cầu thủ trẻ để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với gia đình, đồng đội và cộng đồng bóng đá quốc tế.

Để tưởng nhớ Dylan Tombides, CLB West Ham United đã quyết định treo vĩnh viễn chiếc áo số 38 mà anh từng sử dụng. Gia đình cầu thủ này cũng thành lập Quỹ DT38, với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư tinh hoàn, khuyến khích nam giới chủ động theo dõi sức khỏe và thăm khám sớm khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Từ câu chuyện của Dylan Tombides, các chuyên gia FIFA nhấn mạnh rằng việc chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở phòng tránh chấn thương hay duy trì thể lực. Đối với các vận động viên trẻ, nhận thức đúng về những bệnh lý có thể gặp phải cũng là yếu tố cần thiết để bảo vệ tương lai và sự nghiệp.

Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, các cầu thủ thường xuyên được theo dõi về thể trạng, chế độ dinh dưỡng và khả năng hồi phục sau vận động. Tuy nhiên, những vấn đề sức khỏe ngoài phạm vi chấn thương thể thao cũng cần được quan tâm đúng mức.

Việc trang bị kiến thức phòng bệnh từ sớm giúp cầu thủ hình thành thói quen chủ động theo dõi những thay đổi của cơ thể, đồng thời hiểu được tầm quan trọng của việc trao đổi với bác sĩ và nhân viên y tế khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Đối với U17 Việt Nam, buổi chia sẻ không chỉ mang lại những kiến thức y học hữu ích mà còn giúp các cầu thủ trẻ nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm chăm sóc sức khỏe bản thân trong hành trình theo đuổi bóng đá đỉnh cao.

Đặc biệt, câu chuyện về Dylan Tombides đã để lại thông điệp xúc động khi các chuyên gia FIFA nhắc nhở: “Các bạn còn có thể trở về với cha mẹ, nhưng Dylan Tombides thì không. Cậu ấy đã mãi ra đi ở tuổi 20”.

Thông qua hoạt động này, FIFA tiếp tục nhấn mạnh vai trò của y học thể thao trong việc bảo vệ sức khỏe toàn diện cho các cầu thủ trẻ. Bên cạnh mục tiêu nâng cao thành tích thi đấu, việc xây dựng nhận thức về phòng ngừa bệnh lý, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời cũng là nền tảng quan trọng để các tài năng bóng đá phát triển bền vững.