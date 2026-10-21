FIFA tính lập giải đấu mới, Trung Quốc có thể góp mặt

Ông Infantino lên ý tưởng tổ chức FIFA Himalaya Cup trong chuyến thăm Bhutan.

Theo Daily Bhutan, ý tưởng về FIFA Himalaya Cup được đề cập trong các cuộc thảo luận liên quan đến phát triển bóng đá nhân chuyến thăm Bhutan hai ngày của Chủ tịch Gianni Infantino. Nếu được triển khai, giải đấu có thể mở ra sân chơi mới cho các đội tuyển trong khu vực, giúp họ tăng cơ hội thi đấu quốc tế và cải thiện trình độ chuyên môn.

Hiện đề xuất vẫn ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu. FIFA chưa công bố quốc gia tham dự, thể thức thi đấu hay thời điểm tổ chức. Vì vậy, khả năng giải đấu chính thức ra đời vẫn cần thêm thời gian để làm rõ.

Một số thông tin ban đầu đề cập đến các đội tuyển có thể góp mặt như Nepal, Bhutan, Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Bangladesh, Afghanistan và Myanmar. Maldives cùng Sri Lanka cũng được nhắc đến trong danh sách dự kiến. Tuy nhiên, đây mới là những phương án được đề xuất, chưa phải danh sách chính thức của FIFA.

Nếu trở thành hiện thực, FIFA Himalaya Cup có thể tạo thêm cơ hội cọ xát cho những nền bóng đá ít có điều kiện tham gia các giải đấu quốc tế chất lượng cao. Với Bhutan và Nepal, việc thường xuyên đối đầu những đối thủ trong khu vực sẽ giúp các đội tuyển tích lũy kinh nghiệm, đồng thời tạo động lực đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển cầu thủ.

Ý tưởng về FIFA Himalaya Cup xuất hiện trong bối cảnh FIFA tiếp tục tìm kiếm những phương án thúc đẩy bóng đá tại các khu vực còn hạn chế về cơ hội thi đấu quốc tế.