FIFA sẽ sửa đổi Điều 27 của quy tắc kỷ luật sau vụ việc của Balogun

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đang chuẩn bị điều chỉnh Điều 27 trong Bộ luật Kỷ luật sau những tranh cãi xoay quanh quyết định cho phép tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ tiếp tục thi đấu tại World Cup 2026, bất chấp việc anh phải nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước đó.

Balogun vẫn được thi đấu trong trận đấu với Bỉ dù nhận thẻ đỏ trận trước đó.

Theo thông tin được công bố sau cuộc họp Hội đồng FIFA tại Zurich, Thụy Sĩ vào ngày 15/10, Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) xác nhận FIFA cam kết xây dựng phương án sửa đổi quy định hiện hành. Dự thảo dự kiến được đưa ra xem xét tại cuộc họp tiếp theo ở Doha, Qatar vào ngày 16/12.

Chủ tịch RBFA Pascale Van Damme cho biết việc FIFA đồng ý sửa luật là bước tiến đáng ghi nhận: “Việc FIFA xác nhận sẽ sửa đổi Điều 27, sau đề nghị mà chúng tôi đưa ra từ tháng 7, là bước tiến quan trọng. Phương án sửa đổi cùng lời giải thích về những tình tiết cụ thể trong vụ Balogun sẽ được trình tại Doha. Đối với chúng tôi, vấn đề chưa dừng lại ở đây. Chúng tôi không chỉ muốn thấy các quy định được sửa đổi mà còn cần sự rõ ràng về cách áp dụng chúng”.

Trọng tâm của kế hoạch là giới hạn khả năng tạm hoãn thi hành án treo giò tự động một trận sau khi cầu thủ nhận thẻ đỏ. Nếu được thông qua, thay đổi này có thể giúp quy trình xác định tư cách thi đấu trở nên nhất quán hơn, đồng thời hạn chế những quyết định gây tranh cãi.

Động thái trên được xem là phản ứng trước những chỉ trích nhằm vào FIFA sau khi tổ chức này viện dẫn Điều 27 để cho phép Balogun ra sân ở trận đấu tiếp theo của tuyển Mỹ. Quy định hiện hành trao cho cơ quan kỷ luật quyền tạm hoãn thực thi một số biện pháp xử phạt trong những trường hợp nhất định, nhưng cách áp dụng trong vụ việc này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi.