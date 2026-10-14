FIFA sẽ đề xuất gói tài trợ 6,3 tỉ USD phát triển bóng đá

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Cơ quan quản lý bóng đá thế giới dự kiến tận dụng thành công về tài chính của kỳ World Cup mới đây để tăng cường đầu tư phát triển môn thể thao vua tại 211 liên đoàn thành viên, các liên đoàn bóng đá châu lục và những bên liên quan khác.

Theo kế hoạch ban đầu, mỗi liên đoàn thành viên sẽ nhận được 10 triệu USD trong chu kỳ 4 năm.

FIFA cũng dự kiến phân bổ hơn 3,5 tỉ USD từ nguồn dự trữ tài chính, vốn được bổ sung đáng kể nhờ thành công của kỳ World Cup năm nay.

FIFA ước tính doanh thu trong chu kỳ 2022-2026 đạt khoảng 15 tỉ USD, trong đó mùa World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai, cao hơn đáng kể so với dự báo trước đó.

Trước đó, lãnh đạo của sáu liên đoàn bóng đá châu lục đã nhận được thư từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trình bày kế hoạch này.

Trong lá thư gửi tới lãnh đạo 6 liên đoàn châu lục và Hội đồng FIFA hôm 28.9, Chủ tịch Infantino bày tỏ ủng hộ nguyên tắc tăng nguồn tài chính dành cho các thành viên. Nguồn tiền được kỳ vọng phục vụ phát triển cơ sở vật chất, bóng đá trẻ và các chương trình bóng đá cộng đồng tại nhiều quốc gia.

Chủ tịch FIFA Infantino cũng yêu cầu các đề xuất phải đi kèm mô hình tài chính và những giả định cụ thể để đánh giá tính khả thi. Đề xuất dự kiến được hoàn thiện tại cuộc họp Hội đồng FIFA sắp tới và đưa ra phê duyệt tại Đại hội FIFA vào tháng 3.2027.

Theo một số nguồn tin, các liên đoàn bóng đá châu lục đã đề xuất FIFA sử dụng nguồn dự trữ tài chính để triển khai kế hoạch. Nếu kế hoạch được thông qua, FIFA có thể bước vào một giai đoạn phân bổ nguồn tiền quy mô lớn chưa từng có cho các liên đoàn thành viên.