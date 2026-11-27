Sau trận đấu cuối cùng của U17 Việt Nam tại vòng bảng U17 World Cup 2026, trang Facebook chính thức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã đăng tải dòng trạng thái đáng chú ý về kết quả cuộc đối đầu với U17 Mali.

Cụ thể, FIFA viết: “Mali đảm bảo việc đi tiếp với ngôi đầu bảng G cùng thành tích toàn thắng sau chiến thắng trước Việt Nam, đội bóng hiện đã bị loại”.

U17 Việt Nam (áo đỏ) dừng bước tại vòng bảng World Cup 2026 - Ảnh: M.A

Thông báo ngắn gọn này xác nhận hành trình của thầy trò HLV Cristiano Roland đã khép lại, trong khi đại diện châu Phi giành quyền vào vòng 32 đội với thành tích hoàn hảo.

Ở trận đấu tối 26/11, U17 Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trước đối thủ vượt trội về thể hình và tốc độ. Các cầu thủ áo đỏ phòng ngự tập trung, giữ sạch lưới trong suốt hiệp một.

Tuy nhiên, U17 Mali tạo khác biệt trong hiệp hai. Phút 57, Keita ghi bàn mở tỷ số, trước khi Koita lập công ở phút 82, ấn định chiến thắng 2-0.

Thất bại khiến U17 Việt Nam kết thúc vòng bảng với một điểm, ghi năm bàn, thủng lưới tám lần và hiệu số -3. Đại diện Đông Nam Á không thể giành vé đi tiếp qua nhóm tám đội hạng ba xuất sắc nhất.

Dù phải chia tay giải đấu, U17 Việt Nam vẫn để lại dấu ấn đậm nét, điểm số đầu tiên tại World Cup và năm bàn thắng là những thành quả đáng ghi nhận.

Video highlights U17 Việt Nam 0-2 U17 Mali:

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