Đáng chú ý, trang chủ FIFA nhấn mạnh bàn thắng mở tỷ số của Lê Sỹ Bách và pha đá phạt góc thành bàn của Chu Ngọc Nguyễn Lực, hai khoảnh khắc khiến đại diện châu Âu phải đối mặt với sức ép từ đội bóng Việt Nam.

Trong bài tổng kết lượt trận, FIFA nhận định Bỉ đã có khởi đầu thuận lợi, nhưng phải trải qua một phen hú vía trước Việt Nam. Đội bóng áo đỏ tạo bất ngờ ngay ở trận ra quân khi Lê Sỹ Bách ghi bàn ở phút thứ 4 bằng cú đánh gót ngẫu hứng từ quả phạt góc của Minh Thủy. Bóng đi vào góc cao khung thành, mở tỷ số và trở thành bàn thắng đầu tiên của Việt Nam tại U17 World Cup.

“Bỉ thoát khỏi một phen hú vía để khởi đầu chiến dịch Qatar 2026 bằng chiến thắng. Việt Nam ghi bàn trước trong trận ra quân tại giải, khi Lê Sỹ Bách thực hiện cú đánh gót không tưởng từ quả phạt góc, đưa bóng vào góc cao bên trái khung thành”, FIFA bình luận.

FIFA đánh giá U17 Bỉ đã trải qua trận đấu đầy khó khăn trước U17 Việt Nam, dù giành chiến thắng 3-2 ở lượt trận ra quân World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Bỉ sau đó nhanh chóng lấy lại thế trận và ghi liên tiếp ba bàn để dẫn ngược 3-1. Tuy nhiên, U17 Việt Nam không buông xuôi. Đến phút 80, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện quả phạt góc đưa bóng bay thẳng vào lưới Bỉ, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 và thắp lại hy vọng cho đội bóng áo đỏ.

FIFA đặc biệt nhắc đến bàn thắng này trong phần tường thuật trận đấu, khi Việt Nam tạo thêm sức ép trong những phút cuối. Bỉ vẫn bảo toàn chiến thắng, nhưng không thể kết thúc trận đấu một cách nhẹ nhàng khi U17 Việt Nam tiếp tục chiến đấu sau khi bị dẫn hai bàn.

Thất bại 2-3 khiến U17 Việt Nam không có điểm ở trận ra quân, nhưng màn trình diễn trước Bỉ vẫn tạo được dấu ấn. FIFA nhắc đến cả hai bàn thắng của đội bóng áo đỏ, từ cú đánh gót của Sỹ Bách đến pha đá phạt góc thành bàn của Nguyễn Lực. Đó là những điểm nhấn trong trận đấu mà đại diện Việt Nam khiến đối thủ châu Âu phải trải qua một phen hú vía.