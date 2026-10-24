FIFA không công nhận bàn thắng thứ 982 của Ronaldo

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm tranh cãi sau chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly ở vòng 11 giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út ngày 23/10. Dù được ban tổ chức giải đấu ghi nhận là người lập công, siêu sao người Bồ Đào Nha lại không được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công nhận bàn thắng thứ 982 trong sự nghiệp.

Theo tờ Tribuna, FIFA xác định bàn thắng thứ hai của Al Nassr trong trận đấu là pha phản lưới nhà của hậu vệ Andrei Girotto bên phía Al Faisaly. Thông tin này được thể hiện trong mục Match Centre (Trung tâm trận đấu) trên trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới.

Tình huống gây tranh cãi xuất hiện ở đầu hiệp hai. João Felix thực hiện đường tạt bóng vào vòng cấm. Khi đó, Ronaldo xuất hiện ở vị trí thuận lợi để thực hiện pha đánh đầu đưa bóng vào lưới. Bóng sau đó chạm hậu vệ Andrei Girotto trước khi đi vào lưới Al Faisaly.

Ronaldo lập tức ăn mừng theo phong cách quen thuộc. Tuy nhiên, những góc quay chậm cho thấy tiền đạo người Bồ Đào Nha và hậu vệ đối phương gần như chạm bóng cùng thời điểm. Điều này khiến việc xác định người ghi bàn trở nên khó khăn.

FIFA không công nhận bàn thắng của Cristiano Ronaldo. (Ảnh: Reuters)

Vấn đề nằm ở chỗ bóng đã hướng vào khung thành sau pha đánh đầu của Ronaldo hay chỉ đổi hướng đi vào lưới khi chạm người Girotto. Nếu bóng vốn đã đi trúng đích, bàn thắng có thể được công nhận cho Ronaldo. Ngược lại, nếu pha chạm bóng của hậu vệ Al Faisaly khiến bóng đổi hướng vào khung thành, tình huống có thể được tính là bàn phản lưới nhà.

Đáng chú ý, các đơn vị thống kê đưa ra những kết luận khác nhau. Trong khi trang web chính thức của Saudi Pro League vẫn ghi nhận Ronaldo là người lập công, FIFA cùng các nền tảng thống kê như Opta, Sofascore, FotMob và Flashscore lại xác định Girotto phản lưới nhà.

Tranh cãi còn xuất hiện trên chương trình thể thao Nadeena của Ả Rập Xê Út. Hai cựu danh thủ Sami Al-Jaber và Mohammed Noor đều cho rằng bàn thắng không nên được tính cho Ronaldo sau khi xem lại tình huống từ nhiều góc máy.

Mohammed Noor thậm chí liên hệ pha bóng này với tình huống gây tranh cãi tại World Cup 2022, khi Ronaldo ăn mừng bàn thắng vào lưới Uruguay nhưng FIFA cuối cùng công nhận Bruno Fernandes là người lập công.

“Bàn thắng này giống hệt bàn thắng ở World Cup 2022”, Mohammed Noor bình luận.

Tờ L’Equipe của Pháp cũng đề cập đến sự việc và gọi đây là một “bàn thắng ma”.

Hiện FIFA và ban tổ chức Saudi Pro League chưa công bố lời giải thích cụ thể về sự khác biệt giữa hai hệ thống thống kê. Nếu bàn thắng được công nhận, Ronaldo sẽ có 982 pha lập công trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng đúng 18 lần lập công. Tuy nhiên, theo thống kê của Opta và thông tin đang được FIFA ghi nhận, thành tích của siêu sao 41 tuổi vẫn dừng ở 981 bàn.