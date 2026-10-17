FIFA hứa đổi luật sau vụ Balogun

Folarin Balogun khiến FIFA phải đổi luật. Ảnh: Reuters.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức cam kết sửa đổi Điều 27 trong Quy chế Kỷ luật sau cuộc họp Hội đồng tại Zurich (Thụy Sĩ). Động thái này được đưa ra trước hàng loạt chất vấn từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA), bà Pascale Van Damme, liên quan đến các bất thường xung quanh trường hợp của tiền đạo Balogun tại World Cup 2026.

Tại phiên họp, RBFA đặt ba câu hỏi trọng tâm gửi tới cơ quan điều hành bóng đá thế giới. Đáng chú ý nhất là yêu cầu FIFA cam kết không có bất kỳ sự can thiệp ngoài chuyên môn nào. Bên cạnh đó, phía Bỉ yêu cầu làm rõ các tình tiết ngoại lệ, tiêu chí áp dụng Điều 27 và quyền được giải trình của các liên đoàn thành viên trong tương lai.

Đối diện sức ép từ RBFA, FIFA khẳng định các ban kỷ luật của tổ chức luôn đưa ra phán quyết độc lập. Tuy nhiên, cơ quan này xác nhận đề xuất sửa đổi Điều 27 sẽ được đưa ra bỏ phiếu chính thức tại Doha (Qatar) vào ngày 16/12 tới, đi kèm văn bản giải trình chi tiết về hồ sơ của Balogun.

Tại World Cup 2026, FIFA đã tạm hoãn án treo giò 1 trận của Balogun trước thềm vòng 1/8 World Cup 2026. Anh nhận thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi nguy hiểm với Tarik Muharemovic. Dựa trên Điều 27 Bộ luật Kỷ luật, Liên đoàn Bóng đá thế giới chuyển án phạt thành 1 năm thử thách. Quyết định này gây ra tranh cãi trong suốt khoảng thời gian dài.

Cựu sao Arsenal bùng nổ ở World Cup 2026 Sáng 13/6, Folarin Balogun lập cú đúp, giúp tuyển Mỹ thắng đậm Paraguay 4-1 ở trận ra quân bảng D World Cup 2026.