FIFA hỗ trợ Mỹ Latinh phát triển hạ tầng bóng đá

Mexico lập kỷ lục thế giới với lớp học bóng đá đông người nhất. Ảnh tư liệu - minh họa: Phi Hùng/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại sự kiện, ông Mikel Arriola, Ủy viên FMF khẳng định liên đoàn cam kết phát triển cơ sở hạ tầng bóng đá và vinh dự được đăng cai hội thảo đầu tiên của FIFA về lĩnh vực này tại Mỹ Latinh.

Hội thảo thuộc chương trình “Khóa học chuyên sâu của FIFA về cơ sở hạ tầng bóng đá” (FIFA Campus Essential Course in Football Infrastructure) nhằm thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ bóng đá một cách toàn diện. Chương trình tập trung vào công tác quy hoạch, xây dựng trung tâm huấn luyện, sân vận động và sân bóng, đồng thời đào tạo nhân lực về quản lý, vận hành hiệu quả các công trình thể thao.

Ông Arriola bày tỏ cảm ơn FIFA đã đầu tư 400 triệu peso, tương đương hơn 21,7 triệu USD cho chương trình, đồng thời cho biết nguồn vốn này giúp Trung tâm Huấn luyện trình độ cao của FMF mở rộng thêm 5 tòa nhà, cải thiện khu lưu trú, trang bị thiết bị y tế chuyên dụng và lắp đặt hệ thống thu gom, tận dụng nước mưa.

Ngoài ra, nguồn vốn của FIFA còn hỗ trợ nâng cấp sân số 4 bằng mặt cỏ lai và cải thiện sân số 2. Theo ông Arriola, dự án nâng cấp này đã được FIFA ghi nhận là dự án tốt nhất được triển khai bằng nguồn vốn thuộc chương trình FIFA Forward.

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày, với sự tham gia của 52 đại biểu đến từ 23 liên đoàn bóng đá thành viên tại châu Mỹ và các đại diện FIFA. Các quốc gia và vùng lãnh thổ có đại diện tham dự gồm Argentina, Paraguay, Cuba, Canada, Brazil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Honduras, Cộng hòa Dominicana, Guatemala, Mỹ, Panama, Uruguay, Belize, Colombia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Peru, Puerto Rico, El Salvador và Mexico.