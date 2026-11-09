FIFA gọi tên 'gương mặt đáng xem nhất U17 Việt Nam'

Nguyễn Lực được FIFA đánh giá cao trước thềm World Cup 2026.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) mới đây đăng tải bài viết giới thiệu các đội tuyển góp mặt tại bảng G VCK U17 World Cup 2026, gồm U17 Việt Nam, U17 Mali, U17 New Zealand và U17 Bỉ.

Đáng chú ý, trong phần đánh giá về đại diện Đông Nam Á, FIFA dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực, cầu thủ được xem là nhân tố đáng chú ý của U17 Việt Nam tại giải đấu.

Nhận xét về tài năng trẻ thuộc biên chế Hà Nội FC, FIFA đánh giá Nguyễn Lực sở hữu kỹ thuật cá nhân xuất sắc cùng khả năng chuyền bóng đa dạng. Theo tổ chức bóng đá thế giới, những màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ này đã đóng góp quan trọng vào hành trình giúp U17 Việt Nam giành quyền tham dự World Cup 2026 tại Qatar.

FIFA cũng nhắc đến dấu ấn của Nguyễn Lực tại giải U17 Đông Nam Á, nơi tiền vệ sinh năm 2009 thi đấu nổi bật và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Đây là sự ghi nhận đáng chú ý đối với một trong những gương mặt triển vọng của bóng đá trẻ Việt Nam trước lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi U17 World Cup.

Sinh ngày 28/7/2009 tại Nghệ An, Nguyễn Lực trưởng thành từ lò đào tạo VST trước khi gia nhập hệ thống đào tạo trẻ Hà Nội FC vào năm 2022. Trong màu áo đội bóng Thủ đô, tiền vệ này góp công giúp U17 Hà Nội giành chức vô địch quốc gia hai mùa giải liên tiếp 2024 và 2025. Đặc biệt, anh còn được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 quốc gia năm 2025.

Ở cấp độ đội tuyển, Nguyễn Lực tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong hành trình lịch sử của U17 Việt Nam. Dấu ấn đáng nhớ nhất của tiền vệ này đến ở trận đấu quyết định với U17 UAE tại VCK U17 châu Á 2026. Từ tình huống đá phạt đẹp mắt, Nguyễn Lực ghi bàn gỡ hòa 1-1, tạo tiền đề cho màn ngược dòng thắng 3-2 của đội tuyển Việt Nam.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland lần đầu tiên giành vé tham dự VCK U17 World Cup, mở ra cột mốc mới cho bóng đá trẻ nước nhà.

Bên cạnh Chu Ngọc Nguyễn Lực, FIFA cũng lựa chọn ba cầu thủ đáng chú ý khác tại bảng G, gồm Djigui Koita của Mali, Ethan Dyer của New Zealand và Jayden Onia Seke của Bỉ. Đây đều là những gương mặt được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn trong cuộc cạnh tranh tại bảng đấu.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U17 Bỉ vào ngày 20/11, U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11.

Việc được FIFA gọi tên là cầu thủ đáng xem không chỉ là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của Chu Ngọc Nguyễn Lực, mà còn tiếp thêm động lực cho tiền vệ trẻ trước thử thách lớn nhất trong sự nghiệp. Người hâm mộ đang chờ đợi tài năng của Hà Nội FC sẽ tiếp tục tỏa sáng, góp phần giúp U17 Việt Nam tạo nên dấu ấn tại đấu trường thế giới.