FIFA gọi tên cầu thủ Việt Nam đáng xem nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026

Trước ngày khởi tranh, FIFA công bố nhóm 5 cầu thủ trẻ đáng xem tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ngô Đăng Khoa là đại diện duy nhất của Việt Nam, bên cạnh Isaiah Alakiu (Philippines), Pavithran Gunalan (Malaysia), Teerapat Pruetong (Thái Lan) và Luke Vickery (Indonesia).

FIFA cũng dành sự chú ý đặc biệt cho hành trình của Đăng Khoa khi cầu thủ 20 tuổi lần đầu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Sinh ra và lớn lên tại Tây Australia trong một gia đình có bố mẹ là người Việt, anh trở về quê hương thi đấu ở cấp CLB từ đầu năm 2026. Đến tháng 5, Đăng Khoa hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch, qua đó đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia và đứng trước cơ hội có màn ra mắt tại một giải đấu chính thức.

Ngô Đăng Khoa đã được nhận quốc tịch Việt Nam vào cuối tháng 5

Dù chưa có lần ra sân chính thức nào cho đội tuyển Việt Nam, Đăng Khoa vẫn nhận được sự tin tưởng từ HLV Kim Sang-sik. Cầu thủ này là mẫu chạy cánh sở hữu tốc độ, khả năng đi bóng và được xem là một trong những tài năng tấn công trẻ đáng chú ý của bóng đá Đông Nam Á.

Cơ hội tại FIFA ASEAN Cup 2026 càng đáng chú ý bởi Đăng Khoa chỉ được bổ sung vào danh sách đội tuyển ở thời điểm sát giải. Tiền đạo này được triệu tập thay Nguyễn Thành Chung, người không kịp bình phục chấn thương. Trước đó, cầu thủ thuộc biên chế Công an TP.HCM từng được gọi lên tuyển nhưng phải rút lui do vấn đề thể trạng.

Ngô Đăng Khoa được FIFA đánh giá là tài năng trẻ đáng xem tại ASEAN Cup 2026

Lần trở lại này mang đến khả năng Đăng Khoa có trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Nếu được trao cơ hội, tốc độ và khả năng tạo đột biến của cầu thủ 20 tuổi có thể trở thành một phương án để HLV Kim Sang-sik tăng cường sức tấn công ở hành lang biên.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam nằm ở bảng B Division 1 cùng Philippines, Thái Lan và Pakistan. Đội tuyển Việt Nam gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, trước khi lần lượt đối đầu Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.