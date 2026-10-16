FIFA gây choáng với quỹ phát triển 6,35 tỷ USD, Việt Nam nhận 25 triệu

FIFA chuẩn bị chi số tiền lớn cho các liên đoàn thành viên. Ảnh: Reuters.

Theo NST, đề án dự kiến được thông qua tại cuộc họp Hội đồng FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ), với sự tham dự của Chủ tịch Gianni Infantino cùng 36 thành viên ban điều hành. Khoản ngân sách khổng lồ sẽ được phân bổ trực tiếp cho 211 liên đoàn quốc gia thành viên và các liên đoàn khu vực.

Nguồn tài chính của quỹ được trích một phần từ nguồn dự trữ sau kỳ World Cup 2026 thành công về mặt thương mại. Theo kế hoạch được công bố ban đầu, mỗi liên đoàn thành viên sẽ nhận khoản hỗ trợ lên tới 25 triệu USD.

Con số này vượt xa mức đề xuất 10 triệu USD từng được đưa ra bởi hai nhân vật thường xuyên phản đối ông Infantino, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin và Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng quản trị. Hồi mùa hè, tham vọng mở cửa các giải đấu hàng đầu như World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân của Infantino vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ UEFA, CONCACAF và AFC, buộc kế hoạch phải hủy bỏ. Đến cuối tháng 9, người đứng đầu FIFA phải khởi động tiến trình tham vấn nhằm cải tổ phương thức vận hành bộ máy toàn cầu.

Động thái phân bổ ngân sách kỷ lục được công bố đúng vào thời điểm ông Infantino chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ mới vào tháng 3/2027. Hạn chót để các ứng viên nộp hồ sơ tranh cử chức Chủ tịch FIFA là ngày 18/11.

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