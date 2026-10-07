FIFA đối mặt chỉ trích vì nghi vấn cho cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu cho CHDC Congo

Theo The New York Times, thủ môn Lionel Mpasi đã thường xuyên ra sân cho CHDC Congo dù chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục để chuyển đổi quốc tịch thi đấu quốc tế từ Pháp.

Thủ môn 32 tuổi của Le Havre đã góp mặt trong những trận đấu quan trọng của CHDC Congo, trong đó có chiến thắng trước Nigeria và trận play-off quyết định với Jamaica.

Mpasi sau đó tiếp tục bắt chính trong hành trình của CHDC Congo tại World Cup.

Ảnh: Getty Images Sport

Nigeria và Jamaica phản ứng

Việc FIFA không có động thái xử lý đã khiến Nigeria và Jamaica, hai đội bị CHDC Congo loại, phản ứng mạnh mẽ.

Nigeria từng chính thức khiếu nại về tư cách thi đấu của Mpasi. Tuy nhiên, FIFA bác bỏ đơn khiếu nại vì cho rằng hồ sơ được gửi quá thời hạn quy định.

Điều này khiến Nigeria không còn cơ hội giải quyết vấn đề thông qua các biện pháp thể thao.

Một quan chức Ủy ban Thể thao Quốc gia Nigeria (NSC) cho biết nước này đang cân nhắc các phương án pháp lý và không loại trừ khả năng yêu cầu FIFA bồi thường những thiệt hại kinh tế phát sinh từ việc không được dự World Cup.

Quan chức này cho rằng Nigeria có thể đã thu được nguồn doanh thu đáng kể từ việc tham dự World Cup, đồng thời hưởng lợi về hình ảnh, tài trợ, giá trị cầu thủ, chuyển nhượng và tác động đối với nền kinh tế.

Jamaica cũng bày tỏ quan ngại về tính nhất quán trong việc áp dụng các quy định về tư cách cầu thủ.

Liên đoàn bóng đá Jamaica (JFF) nhấn mạnh rằng những vấn đề có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của một giải đấu cần được xem xét và giải quyết thông qua các cơ quan quản trị, kỷ luật thích hợp của FIFA theo đúng quy định.

FIFA lên tiếng

Ảnh: Getty Images Sport

FIFA cho biết đơn khiếu nại của Nigeria bị bác bỏ vì được gửi quá muộn. Cơ quan này đồng thời khẳng định các ủy ban hoạt động độc lập và đưa ra quyết định dựa trên những quy định hiện hành cùng các tình tiết cụ thể của từng vụ việc.

Vụ việc đang tạo thêm áp lực đối với Gianni Infantino trong bối cảnh ông chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vào tháng 3.

Theo những thông tin được nêu, UEFA đang có những động thái nhằm lật đổ vị trí của Infantino, trong khi sự ủng hộ từ các quốc gia châu Phi được xem là yếu tố quan trọng đối với cuộc bầu cử.

Nigeria và Jamaica hiện được cho là đang xem xét các lựa chọn pháp lý liên quan đến vụ việc.

Nếu những tranh chấp này tiếp tục được đưa ra các cơ quan có thẩm quyền, FIFA có thể phải đối mặt với những yêu cầu bồi thường cũng như sức ép phải rà soát lại quy trình xử lý các trường hợp liên quan đến tư cách cầu thủ.