FIFA đề xuất quỹ phát triển bóng đá 6,35 tỷ USD

Theo hãng tin AP, FIFA đang chuẩn bị đề xuất tăng ngân sách hỗ trợ phát triển bóng đá trên toàn cầu. Kế hoạch hướng đến 211 liên đoàn thành viên, các liên đoàn châu lục và những bên liên quan khác của tổ chức này.

Ban đầu, mỗi liên đoàn bóng đá quốc gia dự kiến nhận 10 triệu USD trong chu kỳ bốn năm.

Tuy nhiên, với nguồn thu tài chính khả quan hơn dự báo, FIFA đang cân nhắc tăng đáng kể khoản hỗ trợ nhằm thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao vua ở nhiều quốc gia.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: AP/Beata Zawrzel

Hai quan chức đề nghị giấu tên cho biết, FIFA dự định sử dụng hơn 3,5 tỷ USD từ quỹ dự trữ tài chính để triển khai kế hoạch.

Nguồn dự trữ này được củng cố nhờ thành công của World Cup nam với 48 đội tham dự, do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai.

Theo đó, FIFA ước tính doanh thu trong chu kỳ 2022-2026 đạt khoảng 15 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với dự báo ban đầu. Thành công thương mại của World Cup được xem là cơ sở quan trọng để tổ chức này gia tăng đầu tư cho bóng đá toàn cầu.

Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đối mặt với những bất đồng từ các nhà lãnh đạo bóng đá châu Âu. Một số lãnh đạo đang tìm kiếm ứng viên có thể thay thế ông trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vào năm tới.

Theo AP, ngày 28/9, lãnh đạo sáu liên đoàn bóng đá châu lục đã nhận được thư của Infantino trình bày về kế hoạch này. Đề xuất dự kiến được hoàn thiện tại cuộc họp Hội đồng FIFA sắp tới trước khi trình Đại hội FIFA thông qua vào tháng 3. Theo kế hoạch được đề cập, mỗi liên đoàn châu lục có thể nhận khoản hỗ trợ 99 triệu USD.

Trong thư, Infantino nhấn mạnh rằng thành công tài chính của FIFA cần mang lại lợi ích cho toàn bộ các liên đoàn thành viên.

Ông viết: “Nhìn chung, những ý kiến đóng góp của các bạn khẳng định sự đồng thuận rộng rãi về mục tiêu cốt lõi: Thành công về tài chính của FIFA phải phục vụ bóng đá và tất cả 211 liên đoàn thành viên của FIFA”.

Chủ tịch FIFA cũng bày tỏ tin tưởng rằng các bên có thể thống nhất một phương án phân bổ nguồn lực bền vững, bảo đảm hỗ trợ phù hợp cho các liên đoàn thành viên và sự phát triển của bóng đá trên toàn thế giới.

Một nguồn tin am hiểu đề xuất cho biết các liên đoàn châu lục đã gợi ý FIFA sử dụng quỹ dự trữ tài chính để phục vụ kế hoạch. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong quá trình xây dựng phương án phân bổ nguồn tiền.

Trong khi đó, những bất đồng giữa FIFA và UEFA vẫn chưa được giải quyết. Hồi tháng 8, UEFA thông báo đang chuẩn bị một đơn kiện hình sự tại Thụy Sĩ nhằm xem xét khả năng có sai phạm trong công tác quản lý tài chính liên quan đến thương vụ bán bản quyền World Cup của Infantino. Tổ chức này cũng đề nghị các tòa án tại Mỹ cho phép thu thập bằng chứng phục vụ quá trình xem xét vụ việc.

UEFA hiện có 55 liên đoàn thành viên, chiếm hơn một phần tư trong tổng số 211 liên đoàn có quyền bỏ phiếu bầu chủ tịch FIFA. Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 18/3 tại Rabat, Morocco. Những ứng viên muốn cạnh tranh với Infantino phải đăng ký trước hạn chót ngày 18/11.

Tháng trước, Infantino cho rằng, ông sẵn sàng xem xét một cuộc đánh giá độc lập đối với hệ thống quản trị của FIFA, đồng thời thể hiện thiện chí cân nhắc các cải cách.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử chủ tịch đang đến gần, đề xuất tăng ngân sách phát triển bóng đá được kỳ vọng sẽ trở thành một nội dung quan trọng trong các cuộc thảo luận giữa FIFA và các liên đoàn thành viên.