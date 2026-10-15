FIFA đề xuất chia mỗi liên đoàn thành viên 25 triệu USD

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

Theo đề xuất, nguồn kinh phí sẽ được sử dụng để tăng cường đầu tư cho bóng đá tại 211 liên đoàn thành viên FIFA, các liên đoàn châu lục và các bên liên quan khác.

Mức hỗ trợ dành cho mỗi liên đoàn quốc gia tăng mạnh so với kế hoạch trước đó chỉ ở mức 10 triệu USD cho chu kỳ 4 năm.

Tài liệu đề ngày 14-10 cho biết, FIFA dự kiến phân phối hơn 3,5 tỷ USD từ nguồn dự trữ tài chính, nhờ thành công thương mại được mô tả là “chưa từng có tiền lệ” của kỳ World Cup 48 đội vừa qua.

Ngoài khoản hỗ trợ cho các liên đoàn thành viên, FIFA còn dự kiến cấp 99 triệu USD cho mỗi trong số 6 liên đoàn bóng đá châu lục.

FIFA cho biết nếu được thông qua, kế hoạch mới sẽ giúp mức phân bổ tài chính trong giai đoạn 2027-2030 tăng hơn gấp đôi so với dự kiến ban đầu, với trọng tâm là phát triển bóng đá nữ và bóng đá trẻ.

Đề xuất sẽ được Hội đồng FIFA hoàn thiện vào tháng 12-2026 trước khi trình Đại hội FIFA lần thứ 77 dự kiến diễn ra vào tháng 3-2027 tại Rabat, Morocco để bỏ phiếu phê chuẩn.

Ông Gianni Infantino, người giữ chức Chủ tịch FIFA từ năm 2016, đang chuẩn bị tái tranh cử nhiệm kỳ mới vào năm tới.

Một số lãnh đạo bóng đá châu Âu đang tìm kiếm ứng viên để thách thức vị trí của ông sau những tranh cãi liên quan đến kế hoạch huy động vốn đầu tư tư nhân cho World Cup, vốn đã bị hủy bỏ chỉ ít ngày sau khi được công bố hồi tháng 7.

Tháng 8 vừa qua, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) còn thông báo đang chuẩn bị đơn khiếu nại hình sự tại Thụy Sĩ đối với ông Infantino, liên quan đến nghi vấn quản lý tài chính trong một số thỏa thuận thương mại của FIFA.

Hiện UEFA có 55 liên đoàn thành viên, chiếm hơn 1/4 trong tổng số 211 lá phiếu có quyền tham gia cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3-2027.

Theo Theo AP