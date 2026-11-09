FIFA Days – khoảng lặng cần thiết với CLB Bóng đá Công an Hà Nội

Áp lực từ lịch thi đấu dày đặc

Chiến thắng 2-1 trước CLB Công an TP Hồ Chí Minh tại vòng 7 V.League 2026/27 giúp CAHN chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng liên tiếp ở giải đấu này. Cú đúp của Alan mang về 3 điểm quan trọng, nhưng diễn biến trên sân Hàng Đẫy tối 7/11 cũng cho thấy những khó khăn mà đội bóng đang phải đối mặt sau giai đoạn thi đấu liên tục.

CAHN chấm dứt chuỗi không thắng bằng việc giữ trọn 3 điểm ở lại sân Hàng Đẫy trong trận đấu tại vòng 7 V.League 2026/27. Ảnh: Nguyễn Bình

CAHN chơi tốt trong hiệp một, tạo ra những cơ hội rõ rệt nhưng chưa thể tận dụng. Sau bàn mở tỷ số của Alan, đội chủ nhà có thời điểm để đối phương kiểm soát thế trận và gỡ hòa. HLV Mano Polking thừa nhận các cầu thủ có phần sa sút về thể lực, trong khi CLB Công an TP Hồ Chí Minh vẫn duy trì được cường độ thi đấu và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm từ phản công.

Sau trận đấu, HLV Mano Polking thừa nhận lịch thi đấu dày đặc đang ảnh hưởng đến khả năng duy trì cường độ thi đấu của CAHN. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh: “Có sự khác biệt lớn giữa việc thi đấu trận thứ 14 và trận thứ 7. Bạn không thể duy trì cường độ thi đấu như mong muốn”. Tuy nhiên, ông khẳng định không muốn lấy lịch thi đấu làm lý do bào chữa cho những hạn chế của đội bóng.

Thực tế, theo thống kê được công bố trước đó, CAHN dự kiến phải thi đấu 15 trận trong 64 ngày, từ 22/10 đến 25/12/2026, trên ba đấu trường V.League, Shopee Cup và AFC Champions League Elite. Việc liên tục phải phân bổ lực lượng cho các giải đấu với tính chất và yêu cầu chuyên môn khác nhau khiến bài toán duy trì thể trạng trở nên phức tạp. Đội bóng không chỉ cần có đủ nhân sự cho từng trận mà còn phải bảo đảm các cầu thủ đạt trạng thái tốt khi bước vào những thời điểm quyết định.

Việc thi đấu cùng lúc trên nhiều đấu trường đang đặt ra nhiều thách thức với CAHN dù đội bóng của HLV Polking sở hữu lực lượng có chiều sâu bậc nhất Việt Nam hiện nay. Ảnh: Nguyễn Bình

Bởi vậy, quãng nghỉ FIFA Days tháng 11 có ý nghĩa đáng kể với CAHN. Đây là thời gian để các cầu thủ giảm tải sau giai đoạn thi đấu liên tục, đồng thời giúp ban huấn luyện rà soát những vấn đề bộc lộ qua các trận đấu gần đây. Khả năng duy trì cường độ, sự tập trung sau khi có bàn dẫn trước và cách bảo vệ lợi thế ở cuối trận là những khía cạnh đội bóng cần cải thiện.

Cơ hội điều chỉnh trước chặng đường khó khăn

Thuận lợi của CAHN trong đợt tập trung lần này là phần lớn đội hình vẫn ở lại CLB. Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ duy nhất của đội bóng được triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam. Điều đó tạo điều kiện để HLV Mano Polking trực tiếp làm việc với phần lớn lực lượng, thay vì phải tổ chức tập luyện trong tình trạng thiếu hụt nhiều vị trí.

Tuy nhiên, trường hợp Đình Bắc cũng cho thấy bài toán cân bằng giữa nhiệm vụ ở CLB và đội tuyển quốc gia. Sau trận thắng CLB Công an TP Hồ Chí Minh, Polking thẳng thắn bày tỏ mong muốn tiền đạo này được nghỉ ngơi như các đồng đội. Ông chia sẻ: “Tôi ước gì Đình Bắc không phải lên tuyển trong đợt này. Nhưng cậu ấy là cầu thủ rất quan trọng đối với Đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi chỉ hy vọng cậu ấy trở lại mà không gặp chấn thương và có thể trạng tốt nhất”.

Đình Bắc là cầu thủ duy nhất của CAHN được triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11/2026. Ảnh: Nguyễn Bình.

Nhà cầm quân người Brazil cũng cho biết số phút thi đấu của Đình Bắc thời gian qua không nhiều bằng một số đồng đội tại CAHN, do cầu thủ này không tham dự một số chuyến thi đấu của CLB. Dù vậy, ông hiểu khát khao khoác áo đội tuyển của tiền đạo trẻ và không đặt nhiệm vụ ở hai cấp độ đối lập nhau. Điều CAHN quan tâm là Đình Bắc có thể hoàn thành đợt tập trung quốc gia, trở lại với thể trạng tốt để tiếp tục đóng góp cho đội bóng.

Với những cầu thủ ở lại CLB, quãng thời gian này cũng không đơn thuần là kỳ nghỉ. Ban huấn luyện cần xây dựng kế hoạch tập luyện phù hợp với tình trạng của từng người, kết hợp giữa hồi phục thể lực và hoàn thiện chuyên môn. Đây là cơ hội để Polking đánh giá lại phong độ, tính toán phương án nhân sự và chuẩn bị cho những yêu cầu khác nhau ở các đấu trường.

Quãng nghỉ FIFA Days tháng 11/2026 đến rất đúng lúc với đoàn quân HLV Polking. Ảnh: MD

Thách thức sẽ trở lại ngay sau FIFA Days. Ngày 19/11, CAHN tiếp đón Johor Darul Ta'zim trên sân Hàng Đẫy tại Shopee Cup 2026/27. Năm ngày sau, đội bóng tiếp tục gặp Vissel Kobe ở vòng bảng AFC Champions League Elite 2026/27. Đến ngày 1/12, thầy trò HLV Mano Polking có chuyến làm khách trước Kashiwa Reysol tại đấu trường châu lục. Xen giữa những trận đấu quốc tế là nhiệm vụ duy trì cuộc đua tại V.League.

Đây đều là những đối thủ có chất lượng chuyên môn đáng chú ý, đòi hỏi CAHN phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Khoảng cách chỉ 5 ngày giữa hai trận gặp Johor Darul Ta'zim và Vissel Kobe cũng đặt ra yêu cầu về khả năng hồi phục, xoay vòng đội hình và phân bổ sức lực. Trong bối cảnh đó, việc tận dụng quãng nghỉ hiện tại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái thi đấu của đội bóng khi trở lại.

Sau chiến thắng trước CLB Công an TP Hồ Chí Minh, Polking nhấn mạnh điều đội bóng cần nhất lúc này là nghỉ ngơi, tạm gác áp lực thi đấu và tái tạo năng lượng. Đó cũng là thông điệp đáng chú ý trong bối cảnh CAHN chuẩn bị bước vào giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu ở cả ba đấu trường. Với đội bóng của HLV Mano Polking, giá trị của FIFA Days không nằm ở việc có thêm bao nhiêu ngày không thi đấu, mà ở khả năng biến quãng nghỉ ấy thành sự chuẩn bị hiệu quả cho những thử thách kế tiếp.