FIFA Days 2026: Hàng loạt trận cầu đáng xem và hấp dẫn

Đợt FIFA Days tháng 9-10/2026 mang đến lịch thi đấu dày đặc khi nhiều đội tuyển quốc gia bước vào giai đoạn mới sau World Cup 2026.

Trong khoảng thời gian từ 25/9 đến 4/10, người hâm mộ sẽ được chứng kiến hàng loạt cuộc đối đầu đáng chú ý ở châu Âu, Nam Mỹ, châu Á và khu vực Đông Nam Á.

Hà Lan – Đức (1 giờ 45 phút ngày 25/9)

Ảnh: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Trận đấu cũng rất đáng chú ý ở loạt FIFA Days sắp tới là cuộc đối đầu giữa 2 tân HLV Xavi của Hà Lan và Jurgen Klopp của Đức. Cả hai sẽ so tài trong lần đầu tiên dẫn dắt 1 đội tuyển quốc gia.

Italia - Bỉ (1 giờ 45 phút ngày 26/9)

Ngày 25/9, Italia tiếp đón Bỉ, hai đội tuyển giàu truyền thống của châu Âu đều sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và đặt mục tiêu khởi đầu thuận lợi tại Nations League.

Thổ Nhĩ Kỳ - Pháp (1 giờ 45 phút ngày 26/9)

Sự chú ý đặc biệt dành cho đội tuyển Pháp khi Zinedine Zidane bắt đầu nhiệm kỳ mới trên cương vị HLV trưởng. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ muốn có chiến thắng sau một kỳ World cup đang thất vọng.

Sau trận đấu này, Pháp tiếp tục gặp Bỉ ngày 28/9 trước khi chạm trán Italia ngày 2/10. Lịch thi đấu Nations League tại bảng 1 League A đều cực kỳ hấp dẫn.

Anh - Tây Ban Nha (1 giờ 45 phút ngày 27/9)

Ảnh: Organe Pictures/Shutterstock.com

Anh - Tây Ban Nha là một trong những trận cầu được chờ đợi nhất trong giai đoạn FIFA Days. Hai đội nằm cùng bảng ở UEFA Nations League 2026/27, nhà ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha sẽ đọ sức với đội vừa giành hạng 3 tại World Cup 2026 là Anh. Cuộc đối đầu tại Wembley càng đáng chú ý khi cả hai đều bước vào chu kỳ mới sau World Cup 2026.

Mexico – Colombia (8 giờ ngày 27/9)

Ngày 27/9, Mexico chạm trán Colombia. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển giàu kinh nghiệm ở khu vực CONCACAF và CONMEBOL. Trận đấu cũng là cơ hội để hai đội thử nghiệm lực lượng trong giai đoạn đầu của sau World Cup 2026.

Bồ Đào Nha – Na Uy (1 giờ 45 phút ngày 28/9)

Ngày 28/9, Bồ Đào Nha làm khách trên sân Na Uy trong khuôn khổ UEFA Nations League 2026/27. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng A4, nơi hai đội còn cạnh tranh cùng Đan Mạch và Wales.

Sự hiện diện của những ngôi sao như Cristiano Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha và Erling Haaland của Na Uy càng khiến trận đấu được chờ đợi. Đây cũng là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất của trong đợt FIFA Days cuối tháng 9.

Việt Nam - Thái Lan (19 giờ 30 phút ngày 29/9)

Và đặc biệt nhất đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam chính là cuộc chạm trán với Thái Lan. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Thái Lan sẽ là trận đấu được người hâm mộ Đông Nam Á đặc biệt chờ đợi.

Ảnh: VFF

Hai đội nằm chung bảng B cùng Philippines và Pakistan. Cuộc đối đầu này có ý nghĩa quan trọng đối với cục diện bảng đấu vì chỉ đội đầu bảng mới được vào chung kết.

Croatia – Anh (23 giờ ngày 3/10)

Sau cuộc đại chiến với Tây Ban Nha, đội tuyển Anh tiếp tục đối mặt Croatia vào ngày 3/10. Croatia là đối thủ giàu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn và trận đấu này tiếp tục đặt đội tuyển Anh trước một thử thách đáng chú ý trong bảng A3.

Argentina – Benin (7 giờ ngày 6/10)

Lionel Messi sẽ có trận đấu chia tay đội tuyển khi Argentina đá giao hữu với Benin tại Buenos Aires ngày 6/10. Đây là lần cuối cùng người hâm mộ được nhìn thấy Messi trong màu áo đội tuyển Quốc gia Argentina.

Với hàng loạt trận cầu hấp dẫn giữa những đội tuyển hàng đầu, FIFA Days cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2026 hứa hẹn mang đến những màn so tài đáng chờ đợi, kịch tính và giàu sức hút với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.