FIFA đánh giá cao tài năng trẻ Chu Ngọc Nguyễn Lực của U17 Việt Nam

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực của đội tuyển U17 Việt Nam. (Ảnh: FIFA)

Trước thềm vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar, FIFA đã đăng tải bài viết giới thiệu bốn đội tuyển thuộc bảng G, gồm Việt Nam, Bỉ, New Zealand và Mali. Bên cạnh việc điểm lại thành tích và hành trình giành quyền tham dự giải đấu, cơ quan quản lý bóng đá thế giới còn lựa chọn những gương mặt nổi bật, được kỳ vọng tạo dấu ấn tại ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh.

Đáng chú ý, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực được FIFA lựa chọn là cầu thủ đáng xem của U17 Việt Nam. Đây là sự ghi nhận dành cho tài năng trẻ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Theo đánh giá của FIFA, Nguyễn Lực sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân xuất sắc cùng khả năng thực hiện những đường chuyền đa dạng. Lối chơi giàu sáng tạo và những đóng góp của tiền vệ này đã góp phần quan trọng giúp U17 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt tại vòng chung kết U17 World Cup.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ của Nguyễn Lực là bàn thắng vào lưới U17 Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tại Giải vô địch U17 châu Á 2026. Pha lập công của tiền vệ trẻ góp phần vào chiến thắng 3-2 của U17 Việt Nam, qua đó giúp thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland giành tấm vé lịch sử đến Qatar.

Trước đó, Nguyễn Lực cũng khẳng định năng lực tại Giải vô địch U17 Đông Nam Á, nơi anh cùng các đồng đội giành chức vô địch. Với những màn trình diễn nổi bật, tiền vệ này được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Không chỉ dành sự quan tâm cho đại diện Việt Nam, FIFA còn giới thiệu ba tài năng trẻ đáng chú ý của những đội tuyển cùng bảng. Đó là tiền vệ cánh Djigui Koita của Mali, nổi bật với tốc độ và kỹ thuật; trung vệ đội trưởng Ethan Dyer của New Zealand, chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng Giải vô địch U16 châu Đại Dương; cùng cầu thủ chạy cánh Jayden Onia Seke, nhân tố quan trọng giúp U17 Bỉ giành ngôi á quân châu Âu.

Tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Bỉ, New Zealand và Mali. Trong lần đầu tham dự đấu trường thế giới, sự ghi nhận từ FIFA dành cho Nguyễn Lực tiếp thêm động lực để các cầu thủ trẻ Việt Nam tự tin thể hiện khả năng và tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ giàu truyền thống.

Hiện tại, đội tuyển U17 Việt Nam đang hoàn tất đợt tập huấn tại UAE. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ có trận đấu tập với U17 Fiji vào hôm nay (9/11), trước khi di chuyển sang Doha (Qatar) vào ngày mai (10/11) để chuẩn bị cho giải đấu.