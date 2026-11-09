FIFA đánh giá cao tài năng nào của U17 Việt Nam?

Chu Ngọc Nguyễn Lực được FIFA đánh giá cao trước thềm VCK FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Ngày 9/11, trên trang chủ FIFA.com đăng tải bài viết giới thiệu 4 đội tuyển thuộc bảng G tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, gồm Mali, New Zealand, Bỉ và Việt Nam. Bên cạnh thông tin về hành trình giành vé tham dự và thành tích tại các kỳ U17 World Cup trước đây, FIFA lựa chọn một cầu thủ tiêu biểu của mỗi đội để giới thiệu.

Với U17 Việt Nam, gương mặt được FIFA nhắc đến là tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực. Theo đánh giá của FIFA, cầu thủ thuộc CLB Hà Nội FC sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt cùng khả năng chuyền bóng đa dạng. Màn trình diễn của Nguyễn Lực là một trong những dấu ấn góp phần giúp U17 Việt Nam giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

FIFA cũng nhấn mạnh thành tích của Nguyễn Lực tại Giải vô địch U17 Đông Nam Á, nơi tiền vệ này cùng các đồng đội đăng quang ngôi vô địch, còn cá nhân anh được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Ba đội tuyển còn lại tại bảng G cũng có những gương mặt được FIFA lựa chọn. Mali có tiền vệ cánh Djigui Koita, nổi bật với tốc độ, nhãn quan và kỹ thuật. Đại diện của New Zealand là trung vệ đội trưởng Ethan Dyer, chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng tại Giải vô địch U16 nam châu Đại Dương. Trong khi đó, cầu thủ chạy cánh Jayden Onia Seke là gương mặt được lựa chọn của U17 Bỉ, sau khi góp phần giúp đội tuyển này giành ngôi á quân U17 châu Âu.

Hiện thầy trò HLV Cristiano Roland đang tập huấn tại UAE để chuẩn bị cho giải đấu. Chiều 9/11, U17 Việt Nam có trận đấu tập với U17 Fiji.

* Tại Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra ở Qatar, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Bỉ, U17 New Zealand, U17 Mali vào các ngày 20, 23 và 26/11. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển góp mặt tại sân chơi này.