FIFA đánh giá cao tài năng của tiền vệ U17 Việt Nam Nguyễn Lực

Chu Ngọc Nguyễn Lực được FIFA đánh giá cao trước thềm VCK FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Trước thềm VCK FIFA U17 World Cup 2026, FIFA đã đăng tải bài viết giới thiệu các đội tuyển thuộc bảng G, gồm Mali, New Zealand, Bỉ và Việt Nam. Bên cạnh việc điểm lại thành tích, quá trình giành quyền tham dự giải đấu, FIFA còn lựa chọn những cầu thủ tiêu biểu được kỳ vọng tạo dấu ấn tại sân chơi bóng đá trẻ thế giới.

Đáng chú ý, Chu Ngọc Nguyễn Lực là cái tên được FIFA lựa chọn khi giới thiệu về U17 Việt Nam. Theo nhận định của cơ quan quản lý bóng đá thế giới, tiền vệ trẻ đang khoác áo CLB Hà Nội sở hữu kỹ thuật cá nhân nổi bật, cùng khả năng thực hiện những đường chuyền đa dạng, góp phần tạo nên sức sáng tạo trong lối chơi của đội tuyển.

Những màn trình diễn của Nguyễn Lực trong thời gian qua cũng được FIFA ghi nhận là một trong những yếu tố góp phần giúp U17 Việt Nam giành quyền góp mặt tại ngày hội bóng đá trẻ thế giới.

Không chỉ thể hiện khả năng chuyên môn, Nguyễn Lực còn để lại dấu ấn tại Giải vô địch U17 Đông Nam Á, nơi anh cùng các đồng đội giành chức vô địch. Cá nhân tiền vệ này được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, qua đó khẳng định vai trò trong đội hình U17 Việt Nam.

Việc được FIFA giới thiệu là cầu thủ đáng xem tại bảng G cho thấy những tiến bộ của Nguyễn Lực đã nhận được sự chú ý ở cấp độ quốc tế. Đây cũng là sự khích lệ đối với tiền vệ trẻ trước thử thách lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu ở cấp độ đội tuyển tính đến thời điểm hiện tại.

Bên cạnh Nguyễn Lực, FIFA cũng dành sự chú ý cho ba tài năng trẻ đến từ các đối thủ cùng bảng. Đại diện của Mali là tiền vệ cánh Djigui Koita, cầu thủ nổi bật nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng quan sát tình huống.

New Zealand có trung vệ đội trưởng Ethan Dyer, người từng giành danh hiệu Quả bóng vàng tại Giải vô địch U16 nam châu Đại Dương. Trong khi đó, Bỉ đặt nhiều kỳ vọng vào cầu thủ chạy cánh Jayden Onia Seke, nhân tố góp công quan trọng giúp đội bóng châu Âu giành ngôi á quân tại Giải vô địch U17 châu Âu.

Sự hiện diện của những cầu thủ giàu tiềm năng cho thấy bảng G sẽ mang đến nhiều thử thách đối với U17 Việt Nam. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt gặp Bỉ, New Zealand và Mali ở vòng bảng.

Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt tại VCK FIFA U17 World Cup. Vì vậy, giải đấu không chỉ là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu mà còn là dịp để bóng đá trẻ Việt Nam thể hiện năng lực trước những đối thủ đến từ các nền bóng đá khác nhau.

Hiện U17 Việt Nam đang tập huấn tại UAE nhằm hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào giải đấu tại Qatar. Theo kế hoạch, chiều 9.11, đội tuyển sẽ có trận đấu tập với U17 Fiji.

Trong hành trình sắp tới, Nguyễn Lực được kỳ vọng tiếp tục phát huy khả năng tổ chức lối chơi, sự sáng tạo và kỹ thuật cá nhân, cùng các đồng đội nỗ lực tạo dấu ấn trong lần đầu bóng đá U17 Việt Nam tham dự sân chơi World Cup.