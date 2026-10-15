FIFA có thể rót 650 tỉ đồng cho bóng đá Việt Nam

Việt Nam có thể nhận gói hỗ trợ lên tới 650 tỉ đồng từ FIFA

Theo The Times, FIFA đang xem xét bổ sung thêm 15 triệu USD cho mỗi liên đoàn thành viên trong chu kỳ 4 năm tới. Khoản kinh phí này được cộng trực tiếp vào mức hỗ trợ nền tảng 10 triệu USD thuộc chương trình FIFA Forward 4.0 vốn đã được lên kế hoạch, qua đó nâng tổng mức hỗ trợ lên 25 triệu USD (khoảng 650 tỉ đồng) cho mỗi liên đoàn quốc gia.

Bên cạnh 211 liên đoàn thành viên, 6 liên đoàn bóng đá châu lục cũng được đề xuất nhận khoản hỗ trợ 99 triệu USD mỗi tổ chức trong cùng chu kỳ.

Gói ngân sách phát triển tổng thể trị giá 6,35 tỉ USD này được FIFA trích sử dụng hơn 3,5 tỉ USD từ nguồn dự trữ tài chính nhờ doanh thu thương mại của kỳ World Cup 2026 - giải đấu đầu tiên mở rộng quy mô lên 48 đội tham dự tại Mỹ, Canada và Mexico.

Mục tiêu của gói hỗ trợ này là gia tăng nguồn lực toàn diện cho các quốc gia, hoàn toàn tách biệt với tiền thưởng thi đấu và không phụ thuộc vào việc đội tuyển có giành quyền tham dự World Cup hay không.

Theo The Sun, phương án dự kiến phân bổ chi tiết kinh phí bao gồm: 40% dành cho các hoạt động thường xuyên của liên đoàn, 40% phục vụ các dự án phát triển cụ thể và 20% còn lại được ưu tiên đặc biệt cho bóng đá nữ cùng các chương trình đào tạo trẻ.

Nếu đề xuất chính thức được thông qua, VFF sẽ sở hữu nguồn tài chính lớn để nâng cấp hạ tầng cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ HLV, mở rộng quy mô hệ thống giải trẻ và đẩy mạnh các chương trình bóng đá nữ tại Việt Nam.

Toàn bộ nguồn tiền sẽ được giải ngân theo từng đợt trong giai đoạn 2027-2030, gắn liền với cơ chế giám sát dự án, kiểm toán độc lập và quy định giữ chứng từ chi tiêu nghiêm ngặt của chương trình FIFA Forward nhằm bảo đảm sử dụng đúng mục đích.

Hiện tại, mức hỗ trợ 25 triệu USD vẫn đang trong quá trình xem xét. Phương án dự kiến sẽ được Hội đồng FIFA thống nhất vào tháng 12.2026, trước khi trình Đại hội FIFA phê duyệt tại Morocco vào tháng 3.2027.

Nếu được thông qua, đây sẽ trở thành một trong những nguồn tài chính lớn mà bóng đá Việt Nam từng nhận được trực tiếp từ FIFA trong một chu kỳ phát triển.