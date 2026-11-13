FIFA chốt đội thay Mỹ dự U17 World Cup 2026

Ngày 12/11, FIFA thông báo lựa chọn U17 Cộng hòa Dominica thay thế Mỹ tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Quyết định được đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá Mỹ bất ngờ rút đội tuyển khỏi giải đấu vì những lo ngại liên quan đến tình hình an ninh tại Qatar.

Mỹ (áo trắng) hòa Cộng hòa Dominica 1-1 ở lượt cuối bảng E vòng loại U17 World Cup 2026 (Ảnh: US Soccer).

Trên trang chủ, FIFA đưa ra thông báo: “Sau khi tham vấn Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), Ban Chấp hành Ủy ban Giải đấu trẻ của FIFA đã xác nhận Cộng hòa Dominica là đội thay thế Mỹ.

Quyết định này dựa trên thành tích của Cộng hòa Dominica tại vòng loại khu vực CONCACAF. Đội bóng này đứng đầu trong số các đội không giành được vé tham dự vòng chung kết tại bảng E. Đáng chú ý, Cộng hòa Dominica và Mỹ cùng có 7 điểm, đồng thời hòa nhau trong trận đối đầu trực tiếp. World Cup U17 2026 sẽ đánh dấu lần đầu tiên Cộng hòa Dominica góp mặt tại giải đấu”.

Tại vòng loại U17 World Cup 2026, Cộng hòa Dominica kết thúc bảng E ở vị trí thứ hai, sau Mỹ. Hai đội cùng giành được 7 điểm và hòa nhau trong cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng Mỹ là đội đứng đầu bảng và giành quyền tham dự vòng chung kết.

Dù không thể giành vé trực tiếp, thành tích của Cộng hòa Dominica vẫn giúp đội bóng trở thành ứng viên được FIFA lựa chọn khi suất tham dự của Mỹ bị bỏ trống. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Mỹ quyết định rút đội U17 khỏi World Cup 2026, dù giải đấu chỉ còn khoảng một tuần nữa là khởi tranh. Nguyên nhân xuất phát từ những lo ngại về an ninh tại Qatar.

Đáng chú ý, U17 Mỹ đã tiến hành chuẩn bị lực lượng và công bố danh sách cầu thủ tham dự giải. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Mỹ vẫn quyết định không đưa đội tuyển đến Qatar sau khi đánh giá những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của các thành viên.

Việc U17 Mỹ rút lui từng khiến bảng J chỉ còn ba đội tuyển, đồng thời đặt ra khả năng FIFA phải điều chỉnh phương án tổ chức giải đấu. Theo thể thức U17 World Cup 2026, có tổng cộng 48 đội tuyển tham dự, được chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội. Sau vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Với cách tổ chức này, các đội tuyển cần thi đấu đủ ba trận vòng bảng để việc so sánh điểm số và hiệu số bàn thắng bại giữa những đội đứng thứ ba được thực hiện thống nhất. Nếu bảng J chỉ còn ba đội, các đội tại bảng đấu này sẽ thi đấu ít hơn một trận so với những bảng còn lại. Điều đó có thể khiến FIFA phải xem xét điều chỉnh cách tính thành tích để bảo đảm sự công bằng trong cuộc đua giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Tuy nhiên, việc Cộng hòa Dominica thay thế Mỹ đã giải quyết vấn đề này. Bảng J tiếp tục có đủ bốn đội, đồng nghĩa với việc World Cup U17 2026 vẫn duy trì cấu trúc thi đấu như kế hoạch ban đầu.

Quyết định của FIFA cũng mang đến thông tin tích cực cho U17 Việt Nam, đội tuyển lần đầu tiên tham dự sân chơi World Cup ở cấp độ U17. Trước đó, khi U17 Mỹ thông báo rút lui, khả năng thay đổi cách xác định tám đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất đã làm xuất hiện những lo ngại về cơ hội đi tiếp của các đội tuyển, trong đó có Việt Nam.

Với việc FIFA bổ sung đội thay thế, thầy trò HLV Cristiano Roland có thể tiếp tục chuẩn bị theo thể thức đã được công bố. Lịch thi đấu và các điều kiện cạnh tranh suất vào vòng loại trực tiếp của U17 Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi tại bảng J.