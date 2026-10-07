FIFA chính thức trừ điểm tuyển Việt Nam

FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với chức vô địch thuộc về Indonesia sau khi đánh bại Thái Lan ở loạt luân lưu trong trận chung kết. Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng FIFA, chức vô địch chưa giúp Indonesia tạo ra bước nhảy vọt.

Theo bảng xếp hạng mới nhất sau loạt trận FIFA Days tháng 9 và 10/2026, Indonesia chỉ tăng một bậc, từ hạng 118 lên 117 thế giới. Nhà vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 hiện đứng thứ 21 châu Á. Đây là lần đầu tiên Indonesia đăng quang tại FIFA ASEAN Cup, nhưng thành tích này chỉ giúp đội tuyển xứ Vạn đảo cải thiện một vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, Malaysia mới là đội có mức tăng mạnh nhất trong nhóm các đội tuyển Đông Nam Á. Sau khi giành vị trí thứ ba tại FIFA ASEAN Cup 2026, Malaysia tăng 3 bậc, lên hạng 133 thế giới.

Sau FIFA ASEAN Cup 2026, chỉ Indonesia và Malaysia được cải thiện thứ hạng FIFA, trong khi 7 đội tuyển Đông Nam Á tụt hạng. Thái Lan và Việt Nam giữ nguyên vị trí.

Thái Lan lọt vào trận chung kết nhưng không thể cải thiện thứ hạng. Đội bóng của HLV Anthony Hudson đứng thứ 93 thế giới và thứ 14 châu Á. Việc Thái Lan thua Indonesia ở trận tranh chức vô địch khiến “Voi chiến” chưa thể tạo thêm bước tiến trên bảng xếp hạng FIFA.

Đáng chú ý, tuyển Việt Nam cũng giữ nguyên hạng 99 thế giới và thứ 17 châu Á, dù chỉ cán đích ở vị trí thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tuyển Việt Nam đã bị FIFA công bố trừ đến 6,33 điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Như vậy, Thái Lan tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi Việt Nam xếp ngay phía sau. Khoảng cách giữa hai đội vẫn là 6 bậc.

Nếu chỉ xét biến động thứ hạng, FIFA ASEAN Cup 2026 mang đến kết quả không quá tích cực cho phần lớn các đội tuyển trong khu vực. Ngoài Indonesia và Malaysia, 7 đội tuyển khác đều bị trừ thứ hạng.

Philippines giảm một bậc xuống hạng 136 thế giới. Singapore cũng tụt một bậc xuống hạng 149, trong khi Myanmar giảm một bậc xuống hạng 159. Campuchia là đội tuyển có mức giảm 2 bậc, xuống hạng 177 thế giới. Lào tụt tới 3 bậc xuống hạng 188. Brunei giảm 2 bậc, xuống hạng 196, còn Timor-Leste đứng cuối khu vực ở hạng 202 thế giới sau khi giảm một bậc.

Tuyển Việt Nam bị FIFA trừ 6,33 điểm. Ảnh: ASEAN United FC

Bảng xếp hạng cho thấy sự phân hóa khá rõ của bóng đá Đông Nam Á. Thái Lan và Việt Nam vẫn giữ hai vị trí dẫn đầu, Indonesia tiếp tục thu hẹp khoảng cách sau chức vô địch, trong khi Malaysia cũng có bước tiến đáng kể.

Đáng chú ý, việc Indonesia chỉ tăng một bậc dù giành chức vô địch cho thấy thành tích tại một giải đấu khu vực chưa đủ để tạo ra sự thay đổi lớn trên bảng xếp hạng FIFA. Ngược lại, Malaysia tăng tới 3 bậc dù chỉ giành hạng ba.

Sau FIFA ASEAN Cup 2026, các đội tuyển Đông Nam Á sẽ hướng tới những đợt FIFA Days tiếp theo với mục tiêu tích lũy thêm điểm số và cải thiện vị trí. Với Thái Lan và Việt Nam, việc giữ được thứ hạng hiện tại cũng đồng nghĩa cuộc cạnh tranh vị trí số một Đông Nam Á vẫn chưa có nhiều thay đổi.