FIFA chỉ ra cặp đôi đáng chú ý trận Việt Nam - Thái Lan

Thành Long được FIFA đánh giá cao trước trận gặp Thái Lan.

Trận đấu tâm điểm bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung. Trước màn so tài được chờ đợi này, FIFA đưa ra phân tích đáng chú ý khi xác định cuộc đối đầu giữa Lê Phạm Thành Long và Kritsada Kaman là một trong những “key match-up” có thể ảnh hưởng tới cục diện trận đấu.

Thay vì tập trung vào những ngôi sao tấn công như Nguyễn Đình Bắc, Chanathip Songkrasin hay Nguyễn Hoàng Đức, FIFA nhấn mạnh vai trò của hai tiền vệ có nhiệm vụ kiểm soát và kết nối tuyến giữa.

Theo đánh giá của FIFA, Thành Long không sở hữu thể hình nổi bật nhưng đang dần trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống của HLV Kim Sang-sik. Tiền vệ Việt Nam được đánh giá cao ở khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và gây áp lực, đồng thời có kỹ thuật đủ tốt để luân chuyển, phân phối bóng trong sơ đồ 3-4-2-1.

Thành Long cũng vừa để lại dấu ấn trong chiến thắng 1-0 của Việt Nam trước Philippines ở trận ra quân. Đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ, anh thực hiện đường chọc khe mở ra tình huống dẫn đến bàn thắng duy nhất. Minh Hoàng xâm nhập vòng cấm trước khi bóng bật ra để Đình Bắc dứt điểm ở phút 25.

Tiền vệ này thi đấu đến những phút cuối trước khi được thay bằng Nguyễn Tài Lộc.

Kritsada Kaman - đối trọng của Thành Long

Ở phía bên kia chiến tuyến, Kritsada Kaman được FIFA nhận định sở hữu nhiều điểm tương đồng với Thành Long. Cầu thủ 27 tuổi có thể chơi ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trung tâm, qua đó mang đến cho Thái Lan thêm phương án trong cách tổ chức lối chơi.

Khi đội nhà kiểm soát bóng, Kritsada thường lùi sâu để hỗ trợ triển khai từ tuyến dưới. Trong trạng thái phòng ngự, khả năng tranh chấp và đọc tình huống của cầu thủ này giúp Thái Lan duy trì sự chắc chắn ở khu vực giữa sân.

Bởi vậy, màn so tài giữa Thành Long và Kritsada có thể tác động trực tiếp đến khả năng kiểm soát thế trận của hai đội. Việt Nam cần hạn chế khả năng đưa bóng lên phía trên của Thái Lan, trong khi đội bóng xứ chùa Vàng cũng phải tìm cách ngăn Thành Long kết nối hàng thủ với các cầu thủ tấn công.

Nếu một bên giành được ưu thế ở khu vực này, họ sẽ có thêm cơ hội đưa bóng đến chân những ngôi sao như Đình Bắc hay Chanathip.

Trận đấu quan trọng với cả Việt Nam và Thái Lan

Cả hai đội đều bước vào trận đấu với tâm lý thuận lợi sau khi giành chiến thắng và giữ sạch lưới ở lượt trận đầu tiên. Thái Lan đánh bại Pakistan 4-0, trong khi Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 1-0.

FIFA đánh giá cuộc đối đầu tại Bandung là màn chạm trán quan trọng giữa hai thế lực truyền thống của bóng đá Đông Nam Á. Kết quả trận đấu có thể tác động đáng kể đến cuộc đua giành ngôi đầu bảng B.

Với Việt Nam, khả năng kiểm soát khu trung tuyến sẽ đặc biệt quan trọng. Nếu Thành Long tiếp tục duy trì phong độ trong tranh chấp, thoát pressing và luân chuyển bóng như ở trận ra quân, tiền vệ này có thể đóng vai trò đáng kể trong kế hoạch của HLV Kim Sang Sik trước Thái Lan.

Cuộc chiến ở giữa sân vì thế có thể là một trong những chìa khóa quyết định đội nào giành được quyền chủ động trong trận đại chiến tối 29/9.