Siêu phẩm giật gót được FIFA ca ngợi của Sỹ Bách.

"U17 Bỉ đối mặt tình thế nguy hiểm khi bị U17 Việt Nam dẫn trước. Lê Sỹ Bách đã thực hiện pha giật gót ngoạn mục từ đường chuyền ở chấm phạt góc, đưa bóng hướng về góc trái khung thành", FIFA viết.

"U17 Bỉ nhanh chóng ghi bàn gỡ hòa, từ đó kiểm soát thế trận và sớm tìm thấy bàn thắng nâng tỷ số 2-1. Tinus Moorthamer ghi bàn gỡ 1-1 cho U17 Bỉ bằng cú sút rất mạnh. Sau đó, Dierckx thực hiện đường chuyền ngược cho Achahbar ghi bàn thứ 2. Sau khi Philips nâng tỷ số 3-1, Nguyễn Lực thắp lại hy vọng cho U17 Việt Nam bằng đường chuyền trên chấm phạt góc nhưng U17 Bỉ vẫn bảo toàn chiến thắng", FIFA viết.

Kết quả báo cáo trận đấu của trang chủ FIFA chỉ ra U17 Bỉ vượt trội U17 Việt Nam trên mọi thông số. Cụ thể, nhà đương kim á quân U17 châu Âu dứt điểm 14 lần, có 4 tình huống trúng đích và ghi 3 bàn. Thực tế thế trận trên sân cho thấy U17 Việt Nam không bị U17 Bỉ áp đảo toàn diện như dự đoán từ giới chuyên môn.

Thống kê của Sofascore chỉ ra U17 Bỉ cầm bóng 55% và thực hiện 437 đường chuyền. Các học trò của HLV Cristiano Roland thực hiện 357 đường chuyền. Có một thông số đáng chú ý là cầu thủ U17 Bỉ phạm lỗi đến 17 lần, với đa số là những pha ngăn chặn mang tính chiến thuật.

U17 Việt Nam chơi tốt hơn kỳ vọng ở trận ra quân.

Cầu thủ U17 Bỉ nhỉnh hơn về kinh nghiệm trận mạc, kỹ năng, sức vóc và thể lực. Trong khi đó, các cầu thủ U17 Việt Nam xứng đáng được khen ngợi vì trận đấu quả cảm, có thời điểm cầm bóng vượt trội, dẫn đến thống kê tổng thể cả trận không chênh lệch nhiều so với đối thủ.

"Các chiến binh sao vàng" ghi 2 bàn đều trong tư thế cực khó. Bên cạnh cú đánh gót của Lê Sỹ Bách, Chu Ngọc Nguyễn Lực lập công bằng cú sút thẳng trên chấm phạt góc.

Khép lại lượt trận mở màn bảng G tại VCK U17 World Cup 2026, 2 đội được đánh giá cao hơn đều giành trọn 3 điểm. Ở trận đấu cùng bảng, U17 Mali phô diễn sức mạnh vượt trội khi đánh bại U17 New Zealand 3-0. Kết quả này giúp đại diện châu Phi chiếm ngôi đầu bảng với 3 điểm (hiệu số +3).

U17 Bỉ xếp thứ hai với cùng 3 điểm (hiệu số +1). Nhờ ghi được hai bàn thắng vào lưới đội bóng châu Âu, U17 Việt Nam đứng thứ ba (0 điểm, hiệu số -1), xếp trên U17 New Zealand (hiệu số -3).

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