Ngày 26/11, người đại diện FIFA cho biết: “FIFA xác nhận đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng dẫn đến việc truy cập trái phép vào một tập hợp dữ liệu cá nhân và thông tin doanh nghiệp trong phạm vi giới hạn”.

Tổ chức này lên án mạnh mẽ hành vi đánh cắp và công bố dữ liệu trái phép, đặc biệt là thông tin cá nhân, đồng thời cảnh báo những hành động như vậy “cấu thành sự xâm phạm quyền riêng tư nghiêm trọng và không thể chấp nhận được, cũng như có thể gây ra hậu quả đáng kể đối với các cá nhân liên quan”.

FIFA cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và lực lượng thực thi pháp luật để xử lý sự cố.

Ảnh minh họa. Ảnh: AI

Nhóm tin tặc tự xưng Handsome Boy Hacking Club (HBHC) nhận trách nhiệm về vụ việc. Theo dữ liệu giám sát an ninh mạng, nhóm này xuất hiện lần đầu ngày 19/11 và đưa FIFA vào danh sách mục tiêu trên trang rò rỉ dữ liệu một ngày sau đó.

Tờ Chosun dẫn nguồn tin nội bộ cho biết tin tặc không khai thác lỗ hổng kỹ thuật mà sử dụng thủ đoạn thao túng tâm lý, giả danh nhân viên FIFA để xâm nhập hệ thống Microsoft 365. Nhật ký hệ thống cho thấy hoạt động tải dữ liệu hàng loạt bắt đầu từ ngày 12/11. Sau khi nỗ lực tống tiền FIFA không thành công, nhóm này công bố kho dữ liệu dung lượng 12,2 GB trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 21/11.

Theo phân tích của đơn vị an ninh mạng DarknetSearch, dữ liệu bị rò rỉ gồm 2.460 tệp, trong đó có 169 bản quét hộ chiếu và 116 hồ sơ visa của quan chức cấp cao, người đi cùng và các nhà báo đăng ký tác nghiệp tại sự kiện.

Kho dữ liệu còn chứa tài liệu tài chính, hồ sơ pháp lý, tài liệu vận hành nội bộ, thông tin quản trị, lịch trình di chuyển và kế hoạch họp hội đồng trong tháng 11 và 12/2026.

FIFA ước tính lượng dữ liệu bị đánh cắp chưa tới 0,1% tổng dữ liệu tổ chức này lưu trữ. Các hồ sơ thuộc dự án FIFA Forward Enterprise, kế hoạch từng đề xuất bán 20% cổ phần các giải đấu để huy động 4,2 tỷ USD nhưng sau đó bị hủy, không bị truy cập hay ảnh hưởng.

Sự cố của FIFA diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng nhằm vào tổ chức thể thao gia tăng. Gần đây, La Liga của Tây Ban Nha bị xâm nhập dữ liệu người hâm mộ tại năm câu lạc bộ, website của Liên đoàn Khúc côn cầu trên băng quốc tế (IIHF) bị vô hiệu hóa. Liên đoàn Bóng đá Pháp và câu lạc bộ Manchester United cũng từng gặp các sự cố an ninh mạng tương tự.