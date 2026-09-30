FIFA ASEAN Cup và ASEAN Cup: Giải nào uy hơn?

Các đội tuyển Đông Nam Á mang binh hùng tướng mạnh đến FIFA ASEAN Cup 2026 (trong ảnh: Malaysia và Indonesia đối đầu căng thẳng trong trận hòa 0-0 ở lượt trận thứ 2 bảng A).

Dĩ nhiên với thương hiệu, cái tên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) không thể so sánh với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) hay một giải đấu mà cả 2 phối hợp tổ chức như FIFA ASEAN Cup 2026. Chưa nói, ASEAN Cup thông thường quy tụ từ 10 đến 11 đội tuyển trong khu vực trong khi FIFA ASEAN Cup "mở rộng" đến 14 đội tuyển cụ thể ở mùa giải đầu tiên (2026) có thêm những khách mời như Bangladesh, Pakistan, Hong Kong). Đó là chưa nói, hệ số điểm FIFA của giải khu vực thuộc Tier 2 so với Tier 1 của giải đấu kèm tên FIFA và trọng số nhả quân bị "phân biệt đối xử" khá rõ giữa không bắt buộc và bắt buộc.

Có thể nói, so về uy tín và thương hiệu, ASEAN Cup là "mặt trận làng" mang nặng tính truyền thống, tạo nên những trận derby rực lửa và giàu cảm xúc. Tuy nhiên, FIFA ASEAN Cup mới là giải đấu nâng tầm vị thế khu vực. Việc FIFA trực tiếp nhúng tay, đứng tên tổ chức và đưa giải vào lịch trình toàn cầu biến đây thành chiếc "máy chiếu" đưa bóng đá Đông Nam Á ra ánh sáng quốc tế.

Với cơ hội ghi điểm và tích lũy điểm số nhiều hơn trên bảng xếp hạng FIFA, các đội tuyển dự FIFA ASEAN Cup vừa có thời cơ tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất vừa đứng trước cơ hội mang lại số điểm lớn hơn đáng kể so với ASEAN Cup, qua đó nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó giành lợi thế hạt giống cực lớn khi bốc thăm vòng loại World Cup hay Asian Cup.

Cũng với việc "ghi điểm" trong mắt sếp lớn FIFA, FIFA ASEAN cũng chính là "sân chơi quy quyền lực" nơi các liên đoàn cạnh tranh tầm ảnh hưởng với tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chính mốc thời gian thi đấu trong FIFA Days đã quyết định sự nghiêm túc của các đội bóng. Hầu hết các đội tuyển đều chơi "tất tay". Ngay ở mùa đầu tổ chức, Indonesia nhận đăng cai FIFA ASEAN Cup 2026 và bước vào giải với lực lượng mạnh nhất. Việc các CLB châu Âu buộc phải nhả người cho phép Indonesia triệu tập dàn sao nhập tịch chất lượng cao. Trong khi đó, Malaysia, Thái Lan cũng rầm rộ điều binh, coi đây là cơ hội vàng để tích điểm FIFA và khẳng định vị thế "anh đại", biến giải đấu không còn là nơi thử nghiệm cầu thủ trẻ hay giữ chân cho CLB, mà trở thành cuộc đấu trí nảy lửa mang tính danh dự quốc gia dưới sự giám sát trực tiếp từ các quan chức FIFA.

Bóng đá Việt Nam cũng không là ngoại lệ, nhưng phải tham dự giải với những tình huống bất khả kháng và không có đội hình mạnh nhất. Do vừa dốc toàn lực bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Championship, nhiều trụ cột như Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Quang Hải, gặp vấn đề về thể lực, chấn thương hoặc phải chia sức cho đấu trường quốc nội. HLV Kim Sang-sik không thể có trong tay bộ khung hoàn hảo nhất, buộc phải xoay tua đội hình và trao cơ hội cho những nhân tố mới hoặc kép phụ.

Dù không sở hữu lực lượng tối ưu, tham vọng vô địch của đội tuyển Việt Nam vẫn không hề suy giảm. Bất chấp áp lực từ một Indonesia hùng mạnh hay Thái Lan đầy tham vọng, việc duy trì bản lĩnh của nhà vô địch Đông Nam Á tại một sân chơi cấp FIFA là phép thử hạng nặng cho chiều sâu lực lượng và năng lực ứng biến của chiến lược gia người Hàn Quốc Kim Sang-sik.

Nếu ASEAN Cup là cúp vô địch mang giá trị truyền thống, đong đếm bằng cảm xúc và niềm tự hào dân tộc trong vùng khép kín, thì FIFA ASEAN Cup lại vượt trội hoàn toàn về độ "uy", giá trị chiến thắng và tầm chiến lược. Chiến thắng tại FIFA ASEAN Cup không chỉ mang lại danh hiệu, mà còn mở ra điểm số FIFA đắt giá cùng sự thừa nhận chính thức trên bản đồ bóng đá thế giới.