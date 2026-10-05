FIFA ASEAN Cup phá 'vùng an toàn' của tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư sau hai thất bại trước Thái Lan và Malaysia.

Hơn một tháng trước, tuyển Việt Nam còn nâng cúp sau khi thắng Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở chung kết ASEAN Cup 2026. Chuỗi 27 trận bất bại khi ấy củng cố cảm giác rằng đội bóng của HLV Kim Sang-sik tạo được khoảng cách nhất định với các đối thủ trong khu vực.

FIFA ASEAN Cup 2026 nhanh chóng làm thay đổi cách nhìn đó.

Việt Nam thắng Philippines 1-0, vượt qua Pakistan 4-2, nhưng thua Thái Lan 0-2 rồi Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng ba. Hai thất bại đều đến trước những đối thủ trực tiếp khi nói về cuộc đua vị thế ở Đông Nam Á.

Điều đó không có nghĩa tuyển Việt Nam bỗng yếu đi chỉ trong hơn một tháng. Giá trị lớn nhất của giải đấu nằm ở chỗ nó cho thấy những thành tích trước đây không còn đủ để đánh giá sức mạnh hiện tại.

Khi thành tích đối đầu không còn nhiều ý nghĩa

Việt Nam từng có cơ sở để tự tin mỗi khi gặp Malaysia. Trước chiều 5/10, Malaysia trải qua 12 năm không thắng được tuyển Việt Nam. Thái Lan cũng vừa thua thầy trò HLV Kim Sang-sik trong hai lượt trận chung kết khu vực hồi tháng 8.

Thế nhưng, bóng đá Đông Nam Á đang thay đổi nhanh hơn những thống kê đối đầu. FIFA ASEAN Cup tạo điều kiện cho các đội sử dụng lực lượng tốt hơn. Indonesia là trường hợp rõ nhất. HLV John Herdman có trong tay một đội hình với số lượng lớn cầu thủ trưởng thành ở nước ngoài. Trong trận mở màn của họ tại giải, cả 11 cầu thủ xuất phát đều không sinh ra tại Indonesia.

Malaysia cũng tăng đáng kể lựa chọn nhân sự. Bergson da Silva được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu ngay trước giải, bên cạnh những cái tên như Arif Aiman, Bradley Tapp hay La'Vere Corbin-Ong.

Điều đáng chú ý là Malaysia không chỉ thay đổi trên danh sách đăng ký. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe ghi 10 bàn và không thủng lưới trong cả bốn trận tại FIFA ASEAN Cup. Trước Việt Nam, Malaysia còn thiếu đội trưởng Dion Cools và Faisal Halim nhưng cấu trúc của họ gần như không bị ảnh hưởng.

Bàn duy nhất của trận tranh hạng ba được ghi bởi Fergus Tierney, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và chỉ mất chưa đầy một phút để tạo khác biệt. Chi tiết ấy nói nhiều về chiều sâu của Malaysia.

Việt Nam chỉ ghi một bàn trong ba trận gặp các đối thủ Đông Nam Á tại FIFA ASEAN Cup.

Có thời điểm Việt Nam áp đảo đối thủ này nhờ tổ chức tốt hơn, kinh nghiệm nhiều hơn và chất lượng nhân sự ổn định hơn. Trận đấu chiều 5/10 cho thấy những lợi thế đó đã thu hẹp đáng kể.

Thái Lan cũng để lại tín hiệu tương tự. Đội bóng của Anthony Hudson thắng Việt Nam 2-0, sớm giành vé vào chung kết rồi có thể thay tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát ở lượt cuối vòng bảng gặp Philippines.

Ở một giải đấu ngắn, khả năng thay người mà chất lượng không giảm quá nhiều là lợi thế rất lớn. Đây cũng là điểm Việt Nam chưa thể hiện được rõ.

Việt Nam cần một thước đo khác

Bốn trận tại FIFA ASEAN Cup còn chỉ ra vấn đề trên hàng công. Việt Nam chỉ thắng Philippines 1-0. Gặp Thái Lan, đội không ghi bàn. Trước Pakistan, thầy trò HLV Kim Sang-sik có bốn bàn nhưng từng bị dẫn và gặp không ít khó khăn trong hiệp một. Đến trận Malaysia, Việt Nam tiếp tục trắng bàn.

Bốn trong tổng số năm bàn của đội tại giải đến ở trận gặp Pakistan. Trong ba trận với các đối thủ Đông Nam Á, Việt Nam chỉ ghi một bàn. Đó không đơn thuần là câu chuyện tận dụng cơ hội.

Chấn thương của Nguyễn Xuân Son khiến hệ thống tấn công mất đi một điểm tựa quan trọng. Việt Nam không còn một trung phong đủ khả năng giữ bóng trước trung vệ, kéo giãn hàng thủ và tự giải quyết những tình huống khó trong vùng cấm.

FIFA ASEAN Cup cho thấy tuyển Việt Nam cần nhìn xa hơn những thành tích đối đầu và danh hiệu trong khu vực để đánh giá đúng sức mạnh của mình.

Đình Bắc có tốc độ và khả năng tạo đột biến. Hoàng Đức có thể điều tiết và mở bóng. Hai Long có những pha xử lý ở khoảng trống giữa các tuyến. Williams Minh Hoàng cũng mang đến lựa chọn mới.

Tuy nhiên, khi những cầu thủ này được đặt cạnh nhau, Việt Nam vẫn chưa tạo ra một hệ thống tấn công đủ ổn định để xuyên thủng những hàng phòng ngự được tổ chức tốt, một vấn đề cần được nhìn thẳng sau giải.

Trong nhiều trận đấu ở Đông Nam Á trước đây, Việt Nam có thể giành kết quả nhờ kỷ luật chiến thuật, kinh nghiệm và một vài khoảnh khắc cá nhân. Khi chất lượng đối thủ tăng lên, khoảng trống cho sai sót nhỏ đi và cách thắng đó không còn dễ lặp lại.

Malaysia có thể đi hết bốn trận mà không thủng lưới. Thái Lan đủ chiều sâu để xoay vòng gần như cả đội hình. Indonesia mở rộng mạnh nguồn cầu thủ từ nước ngoài.

Việt Nam cũng đang bổ sung cầu thủ Việt kiều và nhập tịch. Tuy nhiên, số lượng cầu thủ mới không tự động biến thành sức mạnh. Điều quan trọng hơn là họ được sử dụng thế nào, đội tuyển có bao nhiêu phương án khi mất một trụ cột và chất lượng chơi bóng có được duy trì khi HLV thay ba hoặc bốn vị trí hay không.

Vì vậy, hạng tư tại FIFA ASEAN Cup chưa phải một cuộc khủng hoảng. Thậm chí, thất bại ở thời điểm này có thể hữu ích nếu giúp Việt Nam nhìn rõ hơn vị trí của mình.

Sau nhiều năm, mục tiêu của đội tuyển không nên chỉ là thắng Malaysia, Philippines hay Singapore. Thước đo hợp lý hơn phải là khả năng chơi ngang ngửa với phiên bản mạnh nhất của Thái Lan, Indonesia và Malaysia, trước khi nghĩ đến Asian Cup hay vòng loại World Cup.

Chức vô địch hơn một tháng trước chứng minh Việt Nam vẫn đủ khả năng đứng trên đỉnh Đông Nam Á. FIFA ASEAN Cup lại cho thấy vị trí đó không còn an toàn.

Highlights Việt Nam 0-1 Malaysia Chiều 5/10, tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Malaysia với tỷ số 0-1 tại trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.