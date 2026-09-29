FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam thua Thái Lan, lỡ cơ hội ngôi đầu bảng B

Đội tuyển Việt Nam tại sân Si Jalak Harupat, Bandung. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bandung, Thái Lan nhập cuộc chủ động và sớm tạo sức ép lên phần sân Việt Nam. Phút thứ 10, sau tình huống bóng bật ra trong vòng cấm, Sarach Yooyen tung cú sút mạnh từ khoảng 25 m. Thủ môn Lê Giang Patrik chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn cú dứt điểm, giúp đội Thái Lan vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, Việt Nam từng bước kiểm soát bóng tốt hơn và đẩy cao đội hình. Các học trò HLV Kim Sang Sik tìm cách đưa bóng nhanh ra hai biên, đồng thời tăng cường các đường chuyền vào khu vực trước vòng cấm Thái Lan. Phút 25, Cao Pendant Quang Vĩnh có cơ hội sau đường chuyền dài của đồng đội nhưng cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.

Đến phút 37, Việt Nam đưa được bóng vào lưới Thái Lan. Minh Khoa thực hiện đường chuyền để Tài Lộc thoát xuống, vượt qua thủ môn Anuin Saranon rồi đưa bóng vào khung thành. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Tài Lộc đã rơi vào thế việt vị và không công nhận bàn thắng. Trận đấu phải tạm dừng khoảng 3 phút để tổ VAR kiểm tra tình huống.

Đội tuyển Việt Nam bước ra sân với phong thái tự tin, sẵn sàng trước cuộc đối đầu với tuyển Thái Lan. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

Không tìm được bàn gỡ trong hiệp một, HLV Kim Sang Sik thực hiện cùng lúc 3 sự thay đổi ngay đầu hiệp hai. Hoàng Đức, Hoàng Hên và Williams Minh Hoàng được đưa vào sân thay Minh Khoa, Tuấn Tài và Tài Lộc. Việt Nam từ đó gia tăng sức ép và tạo được một số cơ hội đáng chú ý.

Phút 52, Thái Lan suýt nhân đôi cách biệt khi Sarach Yooyen thực hiện cú đá phạt từ khoảng hơn 20 m, đưa bóng chạm mép ngoài cột dọc. Hai phút sau, Lê Giang Patrik phải nhận sự chăm sóc của đội ngũ y tế sau pha va chạm với cột dọc nhưng vẫn tiếp tục thi đấu.

Việt Nam sau đó có cơ hội rõ rệt để gỡ hòa. Phút 58, Hoàng Đức nhận đường chuyền của Hoàng Hên và dứt điểm trong thế đối mặt, nhưng thủ môn Thái Lan kịp thời cản phá. Đình Bắc cũng có pha sút xa nhưng bóng đi vọt xà. Phút 62, Hai Long được tung vào sân thay Thành Long nhằm tăng thêm khả năng tổ chức tấn công.

Hơn 100 cổ động viên từ Việt Nam sang cổ vũ cho tuyển Việt Nam tối 29/9. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

Phút 80, Đăng Khoa vào thay Ngọc Bảo, trong khi thủ môn Lê Giang cũng có một số tình huống phải băng ra khỏi khung thành để hỗ trợ phòng ngự. Phút 81, anh có pha cứu thua xuất sắc khi dùng một tay cản cú đánh đầu cận thành của Peeradol Chamrasamee.

Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, Việt Nam tiếp tục tạo sức ép. Phút 90+1, Đình Bắc có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng bị cầu thủ Thái Lan kịp thời cản phá. Tuy nhiên, khi Việt Nam dâng cao tìm bàn gỡ, Thái Lan tổ chức phản công và Otton thoát xuống đối mặt với Lê Giang Patrik. Phút 90+4, tiền đạo Thái Lan dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ Chùa Vàng.

Đội tuyển Việt Nam vây hãm trước khung thành đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Minh Thái/Phóng viên TTXVN tại Indonesia

Thất bại khiến Việt Nam không thể giành lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng B. Sau hai lượt trận, Thái Lan có 6 điểm, trong khi Việt Nam vẫn có 3 điểm từ chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận ra quân. Ở lượt trận cuối ngày 2/10, Việt Nam gặp Pakistan tại Jakarta, còn Thái Lan đối đầu Philippines tại Bandung. Chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Trận thua 0-2 cũng chấm dứt chuỗi trận không thua của Việt Nam trước Thái Lan trong những lần đối đầu gần đây. Trước đó, tại ASEAN Cup 2026, Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở lượt về và giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận để bảo vệ chức vô địch.