FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam quyết đấu Malaysia ở trận tranh hạng Ba

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu đội tuyển Malaysia vào ngày 5/10 tại sân của Indonesia. (Nguồn: VFF)

Malaysia bất bại sau ba trận vòng bảng, lần lượt thắng Bangladesh 3-0, hòa Indonesia 0-0 và thắng Singapore 6-0. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe ghi 9 bàn và chưa để thủng lưới. Tiền đạo Bergson da Silva đang dẫn đầu hàng công Malaysia với 4 bàn, trong đó có một hat-trick vào lưới Singapore.

Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ hai bảng B. Ở lượt trận cuối, đội tuyển ngược dòng đánh bại Pakistan 4-2 sau khi bị dẫn trước trong hiệp một. Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đình Bắc và Williams Minh Hoàng là những cầu thủ ghi bàn.

Trận đấu có thể chịu ảnh hưởng bởi tình hình lực lượng. Malaysia không có đội trưởng Dion Cools do phải trở về giải quyết việc cá nhân, trong khi Faisal Halim trở lại Malaysia điều trị chấn thương bắp chân.

Phía Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên chắc chắn vắng mặt vì chấn thương; trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh có khả năng trở lại sau khi gặp vấn đề về thể trạng ở trận gặp Pakistan.

Việt Nam chiếm ưu thế rõ rệt trong những lần đối đầu gần đây khi thắng 4/5 trận gần nhất. Đáng chú ý, hai đội vừa gặp nhau hai lần tại bán kết FIFA ASEAN Cup 2026 và Việt Nam đều thắng 2-0.

Dù vậy, Malaysia cho thấy sự tiến bộ tại giải năm nay với hàng phòng ngự chưa để thủng lưới và hàng công đạt hiệu suất cao.

Vì thế, trận tranh hạng Ba được dự báo sẽ là cuộc so tài đáng chú ý, khi cả hai đội đều muốn khép lại giải đấu bằng một chiến thắng. Với Malaysia, đây còn là cơ hội chấm dứt chuỗi hơn 11 năm không thắng Việt Nam.

(theo TTXVN)