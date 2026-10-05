FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư

Các cổ động viên Việt Nam với số lượng khiêm tốn, vẫn cổ vũ nhiệt huyết cho đội tuyển. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và kiểm soát bóng, trong khi Malaysia lựa chọn lối chơi áp sát, chờ cơ hội phản công. Các học trò HLV Kim Sang Sik liên tục tìm cách khai thác khoảng trống ở hai biên.

Phút 43, Việt Nam có cơ hội đáng chú ý từ một tình huống đá phạt. Nguyễn Hai Long dứt điểm nhưng thủ môn Syihan Hazmi kịp thời cản phá. Ở những phút cuối hiệp, Lê Phạm Thành Long có khoảng trống trước vòng cấm và tung cú sút xa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành. Đến phút bù giờ thứ ba, Ngô Đăng Khoa tiếp tục thử vận may từ ngoài vòng cấm song cú sút đi chệch cột dọc. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn diễn ra giằng co. Malaysia tăng cường sức ép và HLV Tan Cheng Hoe đưa Fergus Tierney vào sân ở phút 60. Chỉ hai phút sau, tiền đạo này lập tức tạo khác biệt. Phút 62, Tierney nhận bóng ở trung lộ, xoay người nhanh rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng đi xuyên qua giữa hai chân Bùi Hoàng Việt Anh và khiến thủ môn Lê Giang Patrik không thể cản phá, đưa Malaysia vượt lên dẫn 1-0.

Bị dẫn bàn, đội tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 68, Ngô Đăng Khoa gặp chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho Lê Văn Đô. Đến phút 73, trọng tài Ko Hyung Jin ban đầu cho Việt Nam hưởng phạt đền sau pha va chạm giữa Haiqal và Lê Văn Đô. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, quyết định thổi phạt đền đã bị hủy.

Những phút cuối, sức ép của Việt Nam gia tăng, nhưng không thành bàn thắng.

Không thể tìm được bàn gỡ, đội tuyển Việt Nam chấp nhận thất bại 0-1 trước Malaysia và kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư. Malaysia giành huy chương đồng của giải đấu.