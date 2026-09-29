FIFA ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam thua tiếc nuối trước Thái Lan

Tối 29/9, tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan tại lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Với cùng mục tiêu giành chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng, cả hai đội đều nhập cuộc với sự quyết tâm cao độ.

Tuyển Việt Nam có trận đấu đầy nỗ lực trước Thái Lan (Ảnh: V.A).

Tuy nhiên, do thiếu tiền vệ Hoàng Đức nên khu trung tuyến của tuyển Việt Nam có phần yếu thế hơn đối thủ trong những phút đầu tiên.

Trong khi đó, Thái Lan lại ra sân với đội hình mạnh nhất và nhanh chóng làm chủ cuộc chơi.

Phút 10, từ tình huống tranh chấp trong vòng cấm tuyển Việt Nam, bóng bật ra đúng vị trí của Sarach. Ở khoảng cách hơn 20m, cầu thủ Thái Lan quyết định tung cú sút ngay, đưa bóng găm vào góc cao, đánh bại thủ môn Patrik Lê Giang.

Chiều ngược lại, tuyển Việt Nam vẫn chơi đầy nỗ lực và dần kiểm soát được trận đấu, qua đó có những pha lên bóng chất lượng hơn.

Phút 25, Adou Minh thực hiện đường chuyền vượt tuyến để Quang Vinh thoát xuống đối mặt thủ môn Thái Lan. Tuy nhiên, cú dứt điểm từ khoảng cách 15m của cầu thủ này lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Những phút tiếp theo, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik bắt đầu sử dụng nhiều hơn các đường chuyền dài để đưa bóng nhanh lên phía trên.

Phút 37, Minh Khoa thực hiện đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Thái Lan để Tài Lộc thoát xuống, thực hiện pha lốp bóng đánh bại thủ môn Anuin Saranon. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác định Tài Lộc đã rơi vào thế việt vị và không công nhận bàn thắng.

Dù vậy, pha bóng này giúp tuyển Việt Nam chơi tự tin hơn và liên tục đẩy cao đội hình trong những phút cuối hiệp một.

Phút 45, Quang Vinh tạt bóng vào trong để Tài Lộc khống chế gọn gàng rồi xoay người dứt điểm, nhưng cầu thủ này lại sút trượt bóng và bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Tuyển Việt Nam để thua tiếc nuối trước Thái Lan tại lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: V.A).

Sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik quyết định tung Hoàng Đức, Hoàng Hên và Minh Hoàng vào sân thay cho Minh Khoa, Tuấn Tài và Tài Lộc.

Nhưng khi những sự thay đổi của ông Kim chưa mang tới kết quả thì tuyển Việt Nam suýt phải nhận thêm bàn thua.

Phút 52, Thái Lan được hưởng quả đá phạt ở cự ly chừng 20m. Sarach Yooyen tung cú sút có quỹ đạo rất khó, đưa bóng vượt qua hàng rào rồi tìm đến cột dọc khung thành tuyển Việt Nam.

Sau quãng thời gian thi đấu không tốt, tuyển Việt Nam dần lấy lại được sự chủ động. Đặc biệt, sự xuất hiện của Hoàng Đức ở hiệp hai giúp khả năng cầm bóng của “Những chiến binh sao vàng” tốt hơn.

Phút 58, Hoàng Hên thực hiện đường chọc khe tinh tế khiến hàng thủ Thái Lan bất ngờ. Hoàng Đức thoát xuống rồi tung cú sút trong thế quay lưng nhưng bị thủ thành Anuin Saranon băng ra cản phá.

Những phút sau đó, tuyển Việt Nam vẫn là đội cầm bóng tốt hơn và liên tục có những tình huống tổ chức tấn công. Tuy nhiên, các pha lên bóng của Việt Nam tỏ ra khá đơn giản và không làm khó được đối phương.

Bên phần sân đối diện, Thái Lan chọn cách chơi với đội hình thấp và chờ thời cơ để phản đòn.

Phút 80, đội bóng xứ Chùa vàng tổ chức phản công nhanh. Choolthong tạt từ cánh phải vào vòng cấm để Chamrasamee đánh đầu ở cự ly gần, nhưng thủ môn Patrik Lê Giang vẫn kịp bay người đấm bóng qua xà ngang.

Phút 90+3, từ pha phản công nhanh, Otton thoát xuống phá bẫy việt vị rồi tung cú sút hiểm hóc, đánh bại thủ môn Patrik Lê Giang, ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan.

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Thái Lan Việt Nam: Patrik Lê Giang; Adou Minh, Việt Anh, Ngọc Bảo; Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long, Tuấn Tài, Minh Khoa, Tài Lộc, Đình Bắc. Thái Lan: Anuin Saranon; Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Peeradol Chamrasamee, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Kritsada Kaman, Chanathip, Suphanan Bureerat.