FIFA ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam ngược dòng đánh bại Pakistan

Chiều 2/10, tuyển Việt Nam chạm trán Pakistan ở lượt trận thứ ba bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Với dàn nhân sự chất lượng hơn, HLV Kim Sang-sik không ngần ngại cho các học trò chơi tấn công để tìm bàn mở tỷ số.

Pakistan có trận đấu đầy nỗ lực trước tuyển Việt Nam.

Phút 14, Hoàng Hên pressing thành công để giành bóng rồi vượt qua một hậu vệ Pakistan. Tuy nhiên, cú dứt điểm sau đó của anh không thể vượt qua hàng phòng ngự áo trắng.

Hai phút sau, Tiến Anh chuyền bóng để Hai Long đột phá. Cầu thủ này tung cú sút chạm chân hậu vệ Pakistan đổi hướng, nhưng thủ môn đối phương vẫn kịp phản xạ đẩy bóng ra ngoài.

Trong những phút sau đó, tuyển Việt Nam vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng các tình huống lên bóng của đoàn quân áo đỏ lại có phần đơn giản và dễ dàng bị bắt bài.

Giữa lúc hàng công vẫn đang loay hoay chưa tìm được bàn thắng, những sai sót ở tuyến giữa khiến tuyển Việt Nam liên tục đối mặt với các pha phản công nguy hiểm.

Phút 29, tuyển Việt Nam để mất bóng và tạo cơ hội cho Pakistan phản công. Nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, McKeal Abdullah dứt điểm khá căng nhưng thủ môn Lê Giang đã kịp đổ người cứu thua.

Thoát thua nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn không rút ra được bài học và ngay sau đó đã phải trả giá đắt. Phút 31, sau đường chuyền hỏng của Hai Long, Pakistan lập tức tổ chức tấn công và Ullah Mohib đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số trận đấu.

Trong những phút còn lại của hiệp một, các chân sút áo đỏ ra sức tấn công và tạo ra được khá nhiều cơ hội, nhưng đều không tận dụng được.

Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik lập tức điều chỉnh nhân sự khi tung Phan Tuấn Tài và Nguyễn Đình Bắc vào sân thay Jason Quang Vinh cùng Tài Lộc. Những thay đổi này nhanh chóng giúp lối chơi của tuyển Việt Nam trở nên biến hóa và khó đoán hơn.

Đình Bắc cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới Pakistan.

Phút 50, Tuấn Tài nhận bóng sát đường biên trái rồi chọc khe tinh tế để Hai Long xâm nhập vòng cấm, trước khi ngoặt bóng loại bỏ thêm một hậu vệ Pakistan rồi dứt điểm, gỡ hòa cho tuyển Việt Nam.

Bàn thắng sớm ở hiệp hai giúp các cầu thủ áo đỏ lấy lại sự tự tin và liên tục gây sức ép về phía khung thành đối phương.

Phút 57, Đình Bắc thoát đi bên cánh trái rồi khống chế bóng ấn tượng, trước khi chuyền ngược lên tuyến hai để Hoàng Đức băng xuống dứt điểm một chạm từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Yousuf Butt, nâng tỷ số lên 2-1.

Liên tiếp có hai bàn thắng, tuyển Việt Nam dễ dàng chiếm được thế chủ động và tạo ra sức ép ngày càng lớn trước khung thành Pakistan.

Phút 80, Tuấn Tài thực hiện đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác để Đình Bắc di chuyển nhận bóng. Dù bị hai cầu thủ áo trắng bám sát, Đình Bắc vẫn kịp tung ra cú sút chuẩn xác, nâng tỷ số lên 3-1 cho tuyển Việt Nam.

Nhưng khi tất cả đều cho rằng trận đấu đã an bài, Pakistan lại bất ngờ tìm được bàn rút ngắn cách biệt.

Phút 88, Ali Khan đi bóng vào khu vực trước vòng cấm rồi dứt điểm rất căng. Bóng chạm một cầu thủ đổi hướng khiến thủ môn Lê Giang lỡ trớn và không thể cản phá.

Nhưng khi hy vọng có điểm của Pakistan vừa được nhen nhóm, tuyển Việt Nam đã lập tức dội cho đối thủ một “gáo nước lạnh”.

Phút 90+1, Đình Bắc đi bóng rồi chuyền xuống để Williams Minh Hoàng dứt điểm quyết đoán, ghi bàn đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia và ấn định chiến thắng 4-2 cho “Những chiến binh sao vàng”.

Chung cuộc, tuyển Việt Nam ngược dòng đánh bại Pakistan 4-2, qua đó giành quyền góp mặt ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026.