FIFA ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam giữ bộ khung vô địch, tăng chiều sâu

Cụ thể, trong đó đáng chú ý là sự kết hợp giữa những trụ cột từng góp phần đưa Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 và hai nhân tố mới là Nguyễn Adou Leygley Minh cùng Williams Minh Hoàng.

HLV Kim Sang Sik giữ hầu hết bộ khung ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026 tham dự FIFA ASEAN. Ảnh: VFF.

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới tên gọi FIFA ASEAN Cup, diễn ra từ 24/9 đến 5/10, với Division 1 thi đấu tại Indonesia. Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Giữ bộ khung nhà vô địch AFF Cup

HLV Kim Sang Sik tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ đã tạo nên bộ khung giúp đội tuyển Việt Nam chinh phục ASEAN Cup 2026.

Những cái tên như: Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son tiếp tục góp mặt, bên cạnh nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm khác.

Hoàng Đức vẫn là một trong những mắt xích quan trọng ở tuyến giữa nhờ khả năng kiểm soát bóng và tổ chức lối chơi. Hai Long đem đến sự năng động, khả năng di chuyển và tạo đột biến.

Trong khi đó, Quang Hải tiếp tục là phương án giàu kinh nghiệm trong những thời điểm đội tuyển cần một khoảnh khắc khác biệt.

Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long, Xuân Mạnh, Đình Bắc... vẫn là những nhân tố được chọn mặt gửi vàng ở ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

Ở hai biên, Xuân Mạnh và Trương Tiến Anh giúp HLV Kim Sang Sik có thêm phương án triển khai bóng trong hệ thống 3-4-3 quen thuộc. Trên hàng công, Đình Bắc và Xuân Son là những gương mặt được kỳ vọng tạo ra sức ép lớn lên hàng phòng ngự đối phương.

Đặc biệt, Xuân Son trở lại danh sách sau quá trình hồi phục, trong khi Đình Bắc tiếp tục được xem là một trong những phương án tấn công quan trọng.

Việc giữ lại nhiều trụ cột cho thấy HLV Kim Sang Sik ưu tiên tính ổn định và sự hiểu nhau trong hệ thống đã được xây dựng dưới triều đại của ông thầy người Hàn Quốc.

Chiều sâu đội hình, niềm tin từ những làn gió mới

Điểm mới đáng chú ý nhất nằm ở Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng. Adou Minh là trung vệ Việt kiều vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch và đủ điều kiện khoác áo đội tuyển.

Sự xuất hiện của cầu thủ đang khoác áo Công an Hà Nội mang đến thêm một lựa chọn cho hàng phòng ngự, trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik cần chiều sâu ở vị trí trung vệ.

Nhân tố còn lại, Williams Minh Hoàng bổ sung thêm phương án trên hàng công. Cầu thủ này có thể mang tới sức trẻ, tốc độ và khả năng tạo cạnh tranh với những lựa chọn tấn công quen thuộc.

Williams Minh Hoàng (vàng) sẽ là sự bổ sung cần thiết cho ĐT Việt Nam trên hàng công. Ảnh: Đình Viên.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam gặp Philippines lúc 19 giờ 30 phút ngày 26/9 trên sân Jalak Harupat, Bandung. Tiếp đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik đối đầu Thái Lan lúc 19 giờ 30 phút ngày 29/9, cũng tại Jalak Harupat.

Ở lượt cuối, Việt Nam gặp Pakistan lúc 16 giờ ngày 2/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta. Nếu đứng đầu bảng B, Việt Nam sẽ đá chung kết lúc 20 giờ ngày 5/10; nếu đứng nhì bảng, đội sẽ tranh hạng ba lúc 16 giờ cùng ngày.

Với sự kết hợp giữa bộ khung vô địch và những nhân tố mới, danh sách 23 cầu thủ cho thấy HLV Kim Sang Sik đang hướng tới sự cân bằng giữa kinh nghiệm, tính ổn định và chiều sâu nhân sự.

Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN CUP 2026. Ảnh: VFF.