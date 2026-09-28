FIFA ASEAN Cup 2026: Tuyển Singapore thắng kịch tính Bangladesh

Chiều 28/9 đã diễn ra màn so tài giữa Singapore và Bangladesh tại lượt trận thứ hai bảng A FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau thất bại trước Indonesia ở ngày ra quân, Singapore đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Bangladesh để cải thiện thành tích. Do đó, đội bóng đảo quốc sư tử chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Cầu thủ Singapore ăn mừng bàn thắng vào lưới Bangladesh.

Phút 7, Singapore tổ chức tấn công tốt ở trung lộ và thực hiện đường chuyền đưa bóng ra phía sau hàng phòng ngự Bangladesh, khiến thủ môn Srabon phải băng ra ngoài vòng cấm để giải nguy.

Bên phần sân đối diện, Bangladesh dù gặp rất nhiều khó khăn trước cách chơi pressing của đối phương nhưng vẫn có được những cơ hội để phản đòn.

Phút 15, Bangladesh tổ chức tấn công bài bản bên cánh phải rồi đưa bóng vào khu vực cấm địa. Tuy nhiên, không có cầu thủ nào của đội bóng Nam Á kịp băng vào tiếp ứng, khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Càng về nửa sau hiệp đấu đầu tiên, Singapore càng chơi tự tin hơn và từng bước áp sát khung thành đối phương. Trong khi đó, Bangladesh chủ yếu chờ những tình huống đối phương mắc sai lầm để phản công.

Phút 25, hàng thủ Singapore có pha phối hợp khá mạo hiểm ngay trên phần sân nhà và để Bangladesh cướp được bóng. Tuy nhiên, các cầu thủ Bangladesh xử lý thiếu chính xác ở tình huống tiếp theo và đánh mất cơ hội ghi bàn.

Đến phút 33, từ quả treo bóng của đồng đội, Nakamura đánh đầu trong vòng cấm nhưng bị thủ môn đối phương cản phá. Cú đá bồi của Ilhan Fandi sau đó cũng bị thủ môn Bangladesh cản phá.

Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, nhưng các cầu thủ Singapore không mất tinh thần. Ngược lại, đại diện Đông Nam Á còn tấn công mạnh hơn ở những phút cuối với mục tiêu tìm bàn mở tỷ số.

Phút 35, sau pha phối hợp lên bóng bên cánh trái, bóng được tạt chuẩn xác vào vòng cấm để Harhys Stewart thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới Bangladesh, đưa Singapore vươn lên dẫn trước.

Hai phút sau, cầu thủ số 8 của Singapore thực hiện đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Bangladesh để Ilhan Fandi băng vào dứt điểm ở cự ly gần, đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành đối phương rồi bật ra ngoài.

Bước sang hiệp hai, Singapore vẫn duy trì sự chủ động trong các tình huống lên bóng và liên tục tạo ra sóng gió trước cầu môn Bangladesh.

Phút 47, Shahiran tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, buộc thủ môn Bangladesh phải bay người hết cỡ để đẩy bóng ra ngoài.

Singapore có chiến thắng đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau thời gian tấn công nhưng không ghi được thêm bàn thắng, Singapore chủ động giảm nhịp độ với mục tiêu bảo vệ thành quả. Trong khi đó, Bangladesh tận dụng thời cơ này để đẩy cao đội hình.

Tuy nhiên, các pha lên bóng của Bangladesh tỏ ra khá đơn giản và hầu hết đều bị chặn lại từ khu vực giữa sân. Do đó, họ bắt đầu tìm đến phương án sút xa với hy vọng sớm tìm được bàn gỡ, nhưng cũng không thành công.

Cuối trận, Bangladesh gần như kéo cả đội hình lên tấn công và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng trước hàng phòng ngự thi đấu lăn xả của Singapore, các chân sút của đội bóng Nam Á cũng tỏ ra bất lực trong việc tìm đường vào khung thành do Izwan Mahbud trấn giữ.

Chung cuộc, Bangladesh nhận thất bại 0-1 trước Singapore tại lượt trận thứ hai bảng A. Đáng chú ý, đây đã là trận thua thứ hai liên tiếp của họ tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội hình ra sân: Singapore: Izwan Mahbud, William Jacob, Ramli Faris, Mahler, Ryhan Stewart, Shahiran, Nakamura, Zulkifli, Harhys Stewart, Song Ui-young, Ilhan Fandi. Bangladesh: Hasan, Uddin, Kazi, Ahad Topu, Ahmed, Choudhury, Rana, Ali Wahid, Shome, Islam, Hossain.