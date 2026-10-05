FIFA ASEAN Cup 2026: Thủ tướng Anwar 'tiếp lửa' Malaysia trước trận gặp Việt Nam

Đội tuyển quốc gia Malaysia tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Trong bài đăng trên Facebook trước giờ bóng lăn, Thủ tướng Anwar Ibrahim động viên các tuyển thủ Malaysia: “Hãy chiến đấu với tất cả tinh thần và nỗ lực hết mình vì niềm tự hào của biểu tượng trên ngực áo. Người dân Malaysia luôn ở bên các bạn”. Nhà lãnh đạo Malaysia cũng bày tỏ hy vọng trận đấu sẽ không phải kéo dài quá lâu.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta (Indonesia) lúc 16 giờ ngày 5/10 theo giờ Việt Nam. Cuộc đối đầu tranh hạng Ba của giải đấu đang nhận được sự quan tâm lớn bởi Việt Nam và Malaysia được xem là hai đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá khu vực.

Trước đó, đội bóng của HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe đã trải qua vòng bảng với thành tích bất bại sau 3 trận đấu, trong đó ở lượt đấu cuối bảng A, Malaysia đánh bại Singapore tới 6-0. Tuy nhiên, chiến thắng đậm nhất của Malaysia trước Singapore kể từ năm 1978 vẫn không đủ đưa “Hổ Mã Lai” vào trận tranh chức vô địch khi đội này cùng điểm số, cùng hiệu số bàn thắng - bại, nhưng ít hơn Indonesia về số bàn thắng ghi được.

Việc phải dừng bước dù không thua trận nào và không thủng lưới khiến các cầu thủ Malaysia không khỏi tiếc nuối. Hậu vệ Brad Tapp thừa nhận toàn đội thất vọng khi không thể góp mặt trong trận chung kết, nhưng khẳng định các cầu thủ vẫn tự hào về màn trình diễn tại giải và muốn chứng minh khả năng cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á trong trận gặp Việt Nam.

Cuộc đối đầu chiều 5/10 còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với HLV Tan Cheng Hoe khi Malaysia đang hướng tới việc chấm dứt chuỗi hơn một thập kỷ không thắng Việt Nam. Lần gần nhất “Hổ Mã Lai” đánh bại đội tuyển Việt Nam là chiến thắng trên sân Mỹ Đình ở bán kết lượt về AFF Cup 2014.

Kể từ đó, Việt Nam trở thành một trong những đối thủ được đánh giá là “rất khó chịu” đối với Malaysia. Gần đây nhất vào hồi tháng 8/2026, hai đội vừa gặp nhau tại bán kết ASEAN Cup 2026. Ở cả hai lượt trận, Việt Nam đều thắng Malaysia 2-0 để cuối cùng thắng chung cuộc 4-0, giành vé vào trận chung kết và giành chức vô địch giải đấu sau đó.

Với đội tuyển Việt Nam, các học trò của HLV Kim Sang-sik cũng bước vào trận đấu cuối cùng tại giải đấu với quyết tâm cao sau khi không thể giành quyền vào chung kết. Trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik khẳng định Việt Nam sẽ coi tính chất cuộc đối đầu với Malaysia như một trận chung kết. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận việc không thể góp mặt trong trận tranh chức vô địch là điều đáng tiếc, song yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung và đoàn kết để khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực.

Xét về thành tích tại vòng bảng, Malaysia có phần nhỉnh hơn khi bất bại, giành 7 điểm, ghi 9 bàn, trong khi Việt Nam có 6 điểm với 2 chiến thắng và ghi 5 bàn. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu gần đây lại nghiêng rõ rệt về phía “Những chiến binh Sao Vàng”. Malaysia muốn chấm dứt hơn 11 năm không thể đánh bại đối thủ, trong khi Việt Nam muốn tiếp tục duy trì ưu thế trong những cuộc đối đầu trực tiếp. Bởi vậy, dù là trận tranh hạng Ba nhưng cuộc so tài vẫn hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, kịch tính khi cả hai đều muốn rời giải đấu FIFA ASEAN Cup đầu tiên bằng một chiến thắng.