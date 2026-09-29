FIFA ASEAN Cup 2026: Thái Lan đánh bại Việt Nam 2-0, rộng cửa giành vé vào chung kết

Bước vào trận đấu, Thái Lan là đội nhập cuộc chủ động với ý đồ đánh phủ đầu, đội bóng xứ chùa vàng sớm cụ thể hóa ưu thế ngay ở phút thứ 10. Từ khoảng cách xa, tiền vệ Sarach Yooyen tung cú nã đại bác đầy uy lực găm thẳng vào lưới, không cho thủ thành Lê Giang Patrik cơ hội cứu thua.

Đội tuyển Thái Lan vươn lên dẫn trước với cú sút xa đẹp mắt của Sarach Yooyen. Ảnh: FA Thailand

Bị dội gáo nước lạnh sớm, đội tuyển Việt Nam vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 37, khán đài SVĐ Si Jalak Harupat nổ tung khi Tài Lộc đưa được bóng vào lưới Thái Lan. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã từ chối bàn thắng do lỗi việt vị.

Bất chấp những nỗ lực hãm thành liên tiếp của Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đình Bắc, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đành bước vào giờ nghỉ với thế bị dẫn bàn. Sang hiệp hai, Thái Lan tiếp tục duy trì nhịp độ thi đấu dồn dập. Phút 52, khung thành Việt Nam chao đảo khi cú đá phạt hiểm hóc của Sarach Yooyen đưa bóng dội trúng cột dọc.

Nhận thấy thời gian không còn nhiều, HLV Kim Sang-sik xua quân tràn lên gia tăng sức ép trong nửa cuối hiệp hai. Dù vậy, việc hàng thủ dâng cao đã để lộ ra khoảng trống phía sau. Đúng vào phút bù giờ 90+3, từ một tình huống phản công chớp nhoáng, Otton thoát xuống thông minh trước khi dứt điểm lạnh lùng, ấn định thắng lợi 2-0 chung cuộc cho "Voi chiến".

Pha ghi bàn ở hiệp phụ của Otton chấm hết hy vọng gỡ hòa cho Việt Nam. Ảnh: FA Thailand

Trước cuộc đối đầu tại Bandung, cả Việt Nam và Thái Lan đều có 3 điểm sau lượt trận mở màn. Thế nhưng “Voi chiến” có lợi thế về mặt hiệu số khi thắng Pakistan 4-0, còn đội tuyển Việt Nam chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Philippines. Vì vậy, màn so tài giữa hai đội được xem là trận đấu quan trọng trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B.

Thất bại đáng tiếc của thầy trò HLV Kim Sang-Sik trước Thái Lan. Ảnh: VFF

Dẫu vậy, Việt Nam phải đối mặt với tổn thất đáng kể khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son dính chấn thương và buộc phải chia tay giải đấu. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được kỳ vọng trên hàng công sau khi ghi bàn thắng duy nhất ở trận ra quân. Dù vậy, tiền đạo này cùng các đồng đội không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Thái Lan, qua đó bỏ lỡ cơ hội giành điểm ở trận đấu then chốt.

Chiến thắng 2-0 giúp Thái Lan tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam cần nhanh chóng cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và duy trì sự chắc chắn ở hàng phòng ngự trong những trận đấu còn lại.

Đội tuyển Việt Nam dù nỗ lực nhưng không thể dành chiến thắng trước Thái Lan. Ảnh: FA Thailand

Điều kiện thời tiết ẩm ướt tại Bandung cùng mặt sân trơn cũng phần nào ảnh hưởng đến khả năng triển khai bóng của hai đội. Thế nhưng, Thái Lan vẫn cho thấy sự hiệu quả trong những thời điểm quyết định, còn Việt Nam chưa thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Kết quả này khiến cuộc đua tại bảng B trở nên đáng chú ý hơn trước lượt trận tiếp theo. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực giành kết quả thuận lợi để duy trì cơ hội cạnh tranh tấm vé chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.