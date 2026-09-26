FIFA ASEAN Cup 2026: Tăng cường an ninh trước hai trận đấu tại Bandung

Lực lượng an ninh được triển khai dày hơn tại các tuyến đường dẫn vào sân và khu vực xung quanh. Ảnh: Đỗ Quyên/PV TTXVN tại Indonesia

Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực quanh sân vận động đã trở nên nhộn nhịp khi các cổ động viên bắt đầu xuất hiện. Lực lượng an ninh được triển khai dày hơn tại các tuyến đường dẫn vào sân và khu vực xung quanh.

Nằm tại Soreang, huyện Bandung, sân Si Jalak Harupat có sức chứa khoảng hơn 27.000 chỗ ngồi. Sân nằm trong một khu vực khá rộng, các tuyến đường xung quanh dẫn vào khu liên hợp thể thao. Những giờ trước trận đấu, màu áo của các đội tuyển và cờ cổ động bắt đầu nổi bật trên đường phố, trong khi các điểm kiểm soát và lực lượng điều tiết giao thông được bố trí tại những vị trí trọng yếu.

Cảnh sát Tây Java cho biết đã huy động khoảng 2.026 nhân viên thuộc các lực lượng phối hợp để bảo đảm an ninh cho các trận đấu tại sân Si Jalak Harupat. Phương án được chia thành 4 vòng bảo vệ, từ khu vực bên trong sân, các lối ra vào, khu vực bên ngoài sân đến những tuyến tiếp cận. Lực lượng bảo vệ cũng được bố trí tại các khu vực khán đài và cổng kiểm soát.

Trên các tuyến đường dẫn tới sân, cảnh sát triển khai gần 160 nhân sự bố trí tại 6 điểm từ Fly Over Kopo, Sayati, Katapang, Soreang đến khu vực cổng sân và Gajah Mekar, nhằm điều tiết giao thông, ngăn ùn tắc và bảo đảm dòng di chuyển của xe chở cầu thủ, cổ động viên.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Tofan phụ trách chốt an ninh thuộc Cảnh sát Tây Java cho biết: “Chúng tôi có 6 chốt, mỗi chốt có 20 nhân sự. Đội của chúng tôi đã cắm chốt ở đây từ 6h sáng và có nhiệm vụ bảo đảm an ninh đến khi kết thúc tất cả các trận đấu hôm nay và các cổ động viên ra về trật tự, an toàn”.

Kiểm soát vé bảo đảm CĐV không mang theo vật nguy hiểm. Ảnh: Đỗ Quyên/PV TTXVN tại Indonesia

Công tác bảo đảm an ninh không chỉ tập trung tại sân vận động mà còn được mở rộng tới các tuyến di chuyển của các đội bóng, quan chức và khách VIP. Cảnh sát khu vực Cimahi cũng bố trí lực lượng tại tuyến đường sắt cao tốc và các tuyến đường bộ kết nối với Bandung để bảo đảm hành trình của các đoàn được thông suốt.

Theo kế hoạch của cảnh sát, công tác kiểm tra an ninh được thực hiện ngay từ các khu vực tiếp cận sân, trong khi lực lượng điều phối và bảo vệ được tăng cường tùy theo tình hình thực tế. Cảnh sát khu vực Tây Java cho biết lực lượng có thể được bổ sung nếu mức độ tập trung của khán giả hoặc tình hình tại sân diễn biến phức tạp.

Việc tăng cường các biện pháp an ninh nhằm bảo đảm các trận đấu diễn ra an toàn, đồng thời tạo điều kiện để người hâm mộ các đội tuyển, trong đó có đông đảo cổ động viên Việt Nam, tận hưởng không khí bóng đá tại Bandung.

Tại các tuyến đường quanh sân, sắc áo đỏ của người hâm mộ Việt Nam bắt đầu nổi bật giữa dòng người. Những lá cờ, băng rôn và tiếng trống cổ động tạo nên bầu không khí sôi động, trong khi các lực lượng chức năng duy trì kiểm soát và hướng dẫn dòng người vào sân, chuẩn bị cho thời điểm bóng lăn.